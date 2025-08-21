UPPSC CES Mains 2025: यूपी पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जाम शेड्यूल जारी, सितंबर में होगी परीक्षा

UPPSC CES Mains 2025: यूपी पीएससी की ओर से कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा का आयोजन 28 और 29 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

UPPSC CES Mains 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आप भी परीक्षा में शामिल होने वाले है तो आप आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 609 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा का आयोजन 28 और 29 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आयोजन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा।

28 सितंबर 2025 (रविवार) को सिविल इंजीनियरिंग शाखा के पेपर का आयोजन किया जाएगा। पहली शिफ्ट में सामान्य हिन्दी और मुख्य विषय (सिविल इंजीनियरिंग-1) का आयोजन किया जाएगा। दूसरी शिफ्ट में सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय (सिविल इंजीनियरिंग-2) का आयोजन किया जाएगा।

29 सितंबर 2025 (सोमवार) को अन्य इंजीनियरिंग शाखा (मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) के पेपर का आयोजन किया जाएगा। पहली शिफ्ट में सामान्य हिन्दी और मुख्य (मैकेनिकल इंजीनियरिंग-1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग-1, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग-1) का आयोजन किया जाएगा। दूसरी शिफ्ट में सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय (मैकेनिकल इंजीनियरिंग-2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग-2, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग-2) का आयोजन किया जाएगा।

UPPSC CES Mains 2025: यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जाम 2025 शेड्यूल कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए ‘What’s New' सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको 'यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर नोटिस ओपन हो जाएगा।

5. अब आप नोटिस को ध्यान से पढ़ें।