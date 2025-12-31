UPPSC : नए साल के पहले सप्ताह में कैलेंडर देगा यूपीपीएससी, PCS के अलावा RO ARO व BEO भर्ती आने के आसार

संक्षेप: UPPSC Calendar 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2026 की परीक्षाओं और भर्तियों का कैलेंडर जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। पीसीएस के अलावा आरओ/ एआरओ और बीईओ भर्ती घोषित होने के आसार है।

UPPSC Calendar 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2026 की परीक्षाओं और भर्तियों का कैलेंडर जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। नवंबर 2024 में ‘वन डे वन शिफ्ट एग्जाम’ आंदोलन के कारण 2025 का भर्ती कैलेंडर जारी होने में देरी हुई थी। आयोग ने 28 जनवरी 2025 को जारी कैलेंडर में 21 भर्ती परीक्षाओं का जिक्र किया था। हालांकि बाद में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता के साथ ही राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उससे पहले 2024 में 12 जनवरी और 2023 में एक जनवरी को ही यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया था। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग 23 दिसंबर को ही 2026 की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। यूपीएससी के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग समेत अन्य भर्ती संस्थाएं अपना कार्यक्रम तय करेंगी ताकि आपस में तिथियां न टकराएं।

सूत्रों की मानें तो कैलेंडर में पीसीएस के अलावा आरओ/ एआरओ और खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) भर्ती घोषित होने के आसार है। आयोग के अधिकारी कैलेंडर को अंतिम रूप देने के साथ ही लंबित भर्तियां भी पूरी करने में जुटे हैं। पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम मार्च तक जारी होने की उम्मीद है तो वहीं पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा भी मार्च तक संभावित है। पीसीएस 2026 की मुख्य परीक्षा इस साल के अंत तक जा सकती है।