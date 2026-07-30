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UPPSC BEO Vacancy : यूपी बीईओ भर्ती में योग्यता की अड़चन दूर, BEd पर क्या है नियम, क्या है शर्त

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती जल्द निकलेगी। शासन ने साफ किया है कि बीएड के समकक्ष दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है।

recruitment exam
भर्ती परीक्षा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने अर्हता के संबंध में असमंजस दूर करते हुए साफ किया है कि बीएड के समकक्ष दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। शासन के विशेष सचिव अवधेश तिवारी ने इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को पत्र भेजा है। इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने बीईओ भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले आरक्षण और नई रिक्तियों का सत्यापन करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा।

1031 पदों में से 350 से अधिक पद खाली

माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले रिक्त पदों की सूचना भेज दी जाएगी। वर्तमान में बीईओ के कृल स्वीकृत 1031 पदों में से 350 से अधिक पद खाली है। 26 मई को 164 खंड शिक्षाधिकारियों के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है।

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पिछली भर्ती में आए थे 5 लाख आवेदन

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल बीईओ की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा था लेकिन नियमावली संशोधित नहीं होने के कारण आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया था। इससे पहले आयोग ने 2019 में बीईओ के 309 पदों पर भर्ती निकाली थी जिसमें पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

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पांच अल्पसंख्यक महाविद्यालयों ने भेजा अधियाचन

प्रदेश के 21 में से पांच अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना भेजी है। कई बार पत्र लिखने के बावजूद इन महाविद्यालयों की ओर से प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने में आनाकानी की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने तीन जुलाई को सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अपने परिक्षेत्र में स्थित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य का अधियाचन संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण करते हुए सम्पूर्ण अधियाचन विशेष वाहक के माध्यम से दस जुलाई तक हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन या पद रिक्ति के कारण भविष्य में कोई विसंगति या विपरीत स्थिति पैदा होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रबंधक एवं प्राचार्य का होगा।

Pankaj Vijay

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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