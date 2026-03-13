UP TGT शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित, 4 विषयों की मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, परीक्षार्थी चार विषयों की मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
UP TGT Result 2025: उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने बहुप्रतीक्षित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (TGT) शाखा परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परिणाम के जारी होने के साथ ही उन उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है जिन्होंने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के लिए इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। आयोग ने फिलहाल चार प्रमुख विषयों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
चार विषयों के लिए जारी हुई सफल अभ्यर्थियों की सूची
आयोग द्वारा जारी किए गए परिणामों में मुख्य रूप से चार विषयों जिनमें संगीत, कृषि/उद्यान, कला और उर्दू को शामिल किया गया है। इन विषयों की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि वे मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए पात्र हुए हैं या नहीं। विषयवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कला विषय में सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग द्वारा जारी पीडीएफ फाइलों में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्होंने न्यूनतम योग्यता मानकों को पूरा करते हुए मेरिट में स्थान बनाया है।
विषयवार सफल अभ्यर्थियों का पूरा ब्यौरा
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरा जाना है। विषयवार सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है: कला विषय (Subject 10) में सबसे ज्यादा 2,854 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। इसके बाद उर्दू (Subject 07) में 732 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। संगीत विषय (Subject 11) के लिए 433 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जबकि कृषि/उद्यान (Subject 15) विषय में 224 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह पक्की की है। यह संख्या दर्शाती है कि मुख्य परीक्षा में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होने वाली है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को पार करने वाले अभ्यर्थी अब सीधे मुकाबले में होंगे।
रिजल्ट डाउनलोड करने और रोल नंबर खोजने का तरीका
यूपीपीएससी ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिणाम को पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराया है। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'Result' सेक्शन पर क्लिक करें, जहाँ आपको संबंधित विषय के टीजीटी 2025 परिणाम का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस फाइल में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए आप 'Ctrl + F' कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आप भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो गए हैं।
आगे मुख्य परीक्षा और चयन प्रक्रिया
प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को छांटना था। अब असली चुनौती मुख्य परीक्षा के रूप में सामने आएगी। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के संबंधित विषय के गहन ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें अंतिम चयन से पहले दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आयोग ने अभी तक मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम और एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और सलाह
जिन उम्मीदवारों का नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, वे अगले चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी तेज कर दें और समय समय पर यूपीपीएससी की वेबसाइट को चेक करते रहें। भर्ती से संबंधित किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए केवल वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों पर ही भरोसा करें। सरकार की इस भर्ती मुहिम का लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है, इसलिए चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में काफी सख्ती और पारदर्शिता बरती जाएगी।
