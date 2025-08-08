uppsc assistant professor vacancy : UP Assistant Professor Recruitment Merit Selection Based on Marks of Written Exam Assistant Professor Vacancy : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मेरिट समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों पर चयन, Career Hindi News - Hindustan
Assistant Professor Vacancy : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मेरिट समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों पर चयन

UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दो या अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होगा। आयोग ने इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संजोग मिश्र, प्रयागराजFri, 8 Aug 2025 05:46 AM
UPPSC Assistant Professor Recruitment : उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दो या अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे।

पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार के 25 फीसदी अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची (मेरिट) बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन होगा।

चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयन हो रहा है इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। इसमें भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होते हैं तो जिस अभ्यर्थी के अंक लिखित परीक्षा में अधिक होंगे उसका चयन किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली 1985 में संशोधन का शासनादेश उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को और भी फुलप्रूफ बनाने के लिए चार सेटों में प्रश्नपत्र बनवाने का फैसला किया है। अभी तक तीन सेटों में इसे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग-अलग रंग के लिफाफे में गोपनीय कोड के साथ प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2025 विधेयक संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने विधानमंडल में रखने की मंजूरी दी। प्रश्नपत्रों को चार विशेषज्ञों से अलग-अलग तैयार कराया जाएगा।

