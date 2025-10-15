UPPSC : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आए बंपर फॉर्म, चयन होगा मुश्किल, OTR 32.41 लाख के पार

संक्षेप: UPPSC Assistant Professor Recruitment Exam 2025 : यूपीपीएससी की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संशोधन की प्रक्रिया 13 अक्तूबर को पूरी हो गई।

UPPSC Assistant Professor Recruitment Exam 2025 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संशोधन की प्रक्रिया 13 अक्तूबर को पूरी हो गई। आयोग को इस भर्ती में कुल 1,14,955 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि पदों की संख्या 1253 है। यानी एक पद के लिए औसतन करीब 92 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह भर्ती 28 विषयों में की जा रही है। इनमें सर्वाधिक 157 पद वाणिज्य विषय के हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में 92, हिंदी और रसायन विज्ञान में 87-87, गणित, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में 79-79, राजनीति विज्ञान में 57 और संस्कृत में 56 पद शामिल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आयोग जल्द परीक्षा तिथि और पाठ्यक्रम की घोषणा करेगा। ​

प्री, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन तीन चरणों पर होगा। आयोग ने पैटर्न बदलते हुए पहली बार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन का निर्णय लिया है। दो घंटे की प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी। इनमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न जबकि वैकल्पिक गणित विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी। तीन घंटे की मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। 10 लघुउत्तरीय प्रश्नों का जवाब अधिकतम 125 प्रश्नों में देना होगा जिसके लिए आठ-आठ अंक निर्धारित हैं। वहीं, 10 दीर्घउत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए 12-12 अंक मिलेंगे। उसके बाद 25 अंकों का साक्षात्कार होगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी।