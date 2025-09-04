UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: यूपी में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से

UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन आज से uppsc.up.nic.in पर शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पांच साल बाद भर्ती शुरू की है।

UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 4 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पांच साल बाद भर्ती शुरू की है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर 2025 है। आवेदन में त्रुटि संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर 2025 है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1985 से पहले व 01 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आज यूपीपीएससी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम समेत महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों का अधियाचन भेजा गया था। निदेशालय ने इसमें पुरुष के लिए 562 व महिला के लिए 691 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा था। अब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफएसर भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। अंतिम चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी

ओटीआर में होगी और तेज वृद्धि यूपीपीएससी इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने से ओटीआर की संख्या और अधिक इजाफा होगा।