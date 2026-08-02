UPPSC ने निकाली अलग-अलग पदों के लिए भर्ती, कौन होंगे योग्य; जानिए पूरी डिटेल
यूपीपीएससी ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, एस्टेट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 37 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, योग्य उम्मीदवार 3 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे यूपी के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। अगर आप भी लंबे समय से किसी अच्छी और रुतबे वाली नौकरी की तलाश में हैं, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल, यूपीपीएससी ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, एस्टेट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैसे बेहतरीन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में...
पदों का पूरा ब्यौरा
इस बार यूपीपीएससी ने कुल 37 पदों पर भर्ती निकाली है। वैसे तो नंबर देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इन पदों की अहमियत और इनका पे-स्केल काफी तगड़ा होता है। अगर हम अलग-अलग पदों की बात करें, तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के 14 पद, एस्टेट मैनेजर के 11 पद और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 12 पद निर्धारित किए गए हैं। इन सभी पदों पर काम करने का अपना एक अलग ही मजा और रुतबा है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें।
आखिर क्यों खास हैं ये पद?
अगर आप सोच रहे हैं कि ये नौकरियां कैसी होंगी, तो बता दूं कि ये सभी पद काफी जिम्मेदारी वाले हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का काम राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी बिल्डिंग डिजाइनिंग से जुड़ा होता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रचनात्मक और तकनीकी काम है। वहीं, एस्टेट मैनेजर के कंधों पर सरकारी संपत्तियों और बड़े एस्टेट्स के सही रखरखाव की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पद आज के दौर में, खासकर पब्लिक हेल्थ, लैब और रिसर्च के क्षेत्र में, बहुत ही अहम हो गया है। इन पदों पर आपको न सिर्फ अच्छा वेतनमान मिलता है, बल्कि समाज में एक बेहतरीन मुकाम भी हासिल होता है।
तारीखें जो आपको याद रखनी हैं
जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, वो है लास्ट डेट का इंतजार करना। लास्ट मोमेंट पर अक्सर वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और फिर सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे में उन तारीख पर नजर रखना बेहद जरूरी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदन शुरू होने की तारीख 3 अगस्त 2026 को निर्धारित है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 सितंबर 2026 तय की गई है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 3 सितंबर 2026 ही है। फॉर्म में करेक्शन की तारीख 10 सितंबर 2026 तय की गई है। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड को लेकर आयोग अपने तय शेड्यूल के हिसाब से बाद में जानकारी देगा।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।
- वहां होमपेज पर ही आपको “UPPSC Architectural Assistant and Other Post 2026 Apply Online” का लिंक नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करें।
- अगर आप पोर्टल पर नए हैं, तो पहले अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर लें। (ध्यान रहे, आजकल UPPSC में OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी हो गया है, तो उसे अपडेट रखें)।
- रजिस्ट्रेशन के बाद जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करें।
- अब आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, पढ़ाई लिखाई की जानकारी और अपनी कैटेगरी बिल्कुल सही सही भरें।
- इसके बाद अपनी साफ सुथरी हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करें।
- सारी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लें और फिर ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करें।
- आखिर में फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
कितनी लगेगी फीस
पहले आवेदन शुल्क की बात करें तो यूपीपीएससी ने इसे सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए काफी किफायती रखा है। सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 125 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 65 रुपये निर्धारित किया गया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।
क्या रखी गई है आयु सीमा
अगर आयु सीमा की बात करें तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 21 से 40 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। आयु में मिलने वाली छूट से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव