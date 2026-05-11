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UPPSC APO मुख्य परीक्षा की तारीखें घोषित! 28 जून से शुरू होगा एग्जाम, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPPSC APO Mains 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) मुख्य परीक्षा-2026 का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। यह मुख्य परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी।

UPPSC APO मुख्य परीक्षा की तारीखें घोषित! 28 जून से शुरू होगा एग्जाम, यहां देखें पूरा शेड्यूल

UPPSC APO Mains 2026 Schedule: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) मुख्य परीक्षा-2026 का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। यह मुख्य परीक्षा 28 जून 2026 से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पूरा टाइम-टेबल चेक कर सकते हैं।

परीक्षा की तारीखें और समय

यूपीपीएससी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, एपीओ मुख्य परीक्षा का आयोजन प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

परीक्षा की शुरुआत: मुख्य परीक्षा 28 जून 2026 से शुरू होगी और 30 जून 2026 तक चलेगी।

शिफ्ट: परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

प्रथम शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।

द्वितीय शिफ्ट: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक।

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परीक्षा तिथि व दिनप्रश्न-पत्र (पूर्वाह्न सत्र व समय)प्रश्न-पत्र (अपराह्न सत्र व समय)
28.06.2026 (रविवार)

सामान्य हिन्दी

(प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

सामान्य अंग्रेजी

(अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक)

29.06.2026 (सोमवार)

सामान्य ज्ञान

(प्रातः 9:00 बजे से 10:30 बजे तक)

क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर

(अपराह्न 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक)

30.06.2026 (मंगलवार)

साक्ष्य अधिनियम

(प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

अन्य अधिनियम

(अपराह्न 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक)

एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश

आयोग परीक्षा शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर देगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) की ओरिजनल कॉपी और फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है। यह मुख्य परीक्षा है, इसलिए उत्तर वर्णनात्मक होंगे। अभ्यर्थियों को अपनी लिखावट और टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

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चयन प्रक्रिया का अगला चरण

सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू के अंकों के आधार पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

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यूपीपीएससी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी तरह से शुचिता और पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और जैमर्स की व्यवस्था भी की जा सकती है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में अभ्यर्थियों को रिविजन पर अधिक जोर देना चाहिए, विशेषकर पुलिस रेगुलेशन और क्रिमिनल लॉ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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