UPPSC : एई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बदले यूपीपीएससी, हाईकोर्ट का आदेश

कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया हो।

UPPSC AE Prelims Result : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) प्रारंभिक परीक्षा-2024 के परिणामों पर विवाद के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया हो।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अपने फैसले में कहा कि ‘अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुला मंच है। इसलिए यदि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ को प्राप्त करता है, और उसने केवल आयु या शुल्क में छूट ली है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी को आदेश दिया है कि सहायक अभियंता (एई) के 609 पदों के लिए अप्रैल 2024 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची को फिर से तैयार किया जाए। नई मेरिट सूची में उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बशर्ते उन्हें कोई अतिरिक्त छूट (जैसे अधिक प्रयास या अंकों में छूट) न मिली हो। मुख्य परीक्षा केवल संशोधित मेरिट सूची के आधार पर ही आयोजित की जाएगी।