UPPSC AE Mains Exam 2025 More than 95% of candidates appeared for UP AE Mains exam UPPSC AE Mains Exam 2025: यूपी एई भर्ती की मुख्य परीक्षा में पहले दिन 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC AE Mains Exam 2025 More than 95% of candidates appeared for UP AE Mains exam

UPPSC AE Mains Exam 2025: यूपी एई भर्ती की मुख्य परीक्षा में पहले दिन 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल

UPPSC AE Mains Exam 2025: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (एई) के 609 पदों पर भर्ती के लिए प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को मुख्य परीक्षा शुरू हो गई। 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:52 AM
share Share
Follow Us on
UPPSC AE Mains Exam 2025: यूपी एई भर्ती की मुख्य परीक्षा में पहले दिन 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल

UPPSC AE Mains Exam 2025: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (एई) के 609 पदों पर भर्ती के लिए प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को मुख्य परीक्षा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पहले दिन सुबह 9:30 से 12 बजे और दोपहर 2:30 से पांच बजे की दो पालियों में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई।

कैसा रहा एग्जाम-

अभ्यर्थियों की मानें तो इंजीनियरिंग विषय के प्रश्न तो सरल और औसत थे लेकिन सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न हल करने में थोड़ी कठिनाई हुई। हिंदी में शुद्ध वर्तनी, अलंकार, विलोम, संधि-विच्छेद और तत्सम रूप जैसे प्रश्न पढ़कर इंजीनियरिंग के छात्र चकरा गए। सामान्य अध्ययन में मिलान वाले प्रश्न हल करने में भी कठिनाई हुई। वैसे कुछ प्रश्न बहुत ही सरल भी थे। सोमवार को मेकैनिकल, विद्युत और कृषि इंजीनियरिंग विषयों की परीक्षा होगी।

7,358 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे

20 अप्रैल को आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) प्रारंभिक परीक्षा-2024 में आवेदन करने वाले 78,798 अभ्यर्थियों में से 31,639 सम्मिलित हुए थे। कुल 7,358 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था।

95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

एई भर्ती की मुख्य परीक्षा में पहले दिन 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन प्रयागराज और लखनऊ के आठ-आठ केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। पहली पाली में प्रयागराज में 97.9 प्रतिशत और लखनऊ में 94.82 फीसदी शामिल हुए जबकि दूसरी पाली में प्रयागराज में 97.69 प्रतिशत और लखनऊ में 94.57 फीसदी सम्मिलित हुए। सोमवार को प्रयागराज के एक और लखनऊ के दो केंद्रों पर परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के लिए 7156 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

UPPSC Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।