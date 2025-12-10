UP Police Result 2025 OUT: यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A रिजल्ट 2025 uppbpb.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: UPPRPB UP Police SI,ASI Result 2025: यूपी पुलिस ने उप-निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उप-निरीक्षक (लिपिक) और सहायक उप-निरीक्षक (लेखा) के साथ-साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है।

UP Police SI, ASI And Computer Operator Grade A Result 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उप-निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उप-निरीक्षक (लिपिक) और सहायक उप-निरीक्षक (लेखा) के साथ-साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह खबर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, जिन्होंने लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार किया है। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है।

UP Police Result 2025 Download Direct Link परीक्षा और पदों की डिटेल्स यह भर्ती अभियान यूपी पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए चलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर (गोपनीय), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क), और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अलावा, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A के लिए भी चयन प्रक्रिया शामिल थी।

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 थी। भर्ती की लिखित परीक्षा 1 और 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब परिणाम सामने आ गया है, तो सफल उम्मीदवारों के लिए पुलिस विभाग में शामिल होने का रास्ता खुल गया है।

UP Police Result 2025: यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A रिजल्ट 2025 कैसे देखें? 1. सबसे पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होमपेज पर "सूचना/विज्ञप्ति" (Notice/Vigyapti) या "परिणाम (Result)" सेक्शन को खोजें।

3. यहां आपको "यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती 2025 परिणाम" से संबंधित लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

4. इसके बाद, एक नया लॉगिन पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि जैसे आवश्यक डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।

5. सभी जानकारी भरकर "सबमिट" या "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।

6. आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

सफल उम्मीदवारों के लिए अगला कदम लिखित परीक्षा में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। लिखित परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) का चरण होता है।