यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा की आंसर-की जारी, uppbpb.gov.in पर देखें

संक्षेप: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई लिखित परीक्षा 2025, 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

कब तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज UPPRPB ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उम्मीदवार 8 से 11 नवंबर 2025, रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को बता दें कि अंतिम समय सीमा निकल जाने के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। पाई गई सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद, पुलिस बोर्ड फाइनल आंसर की 2025 जारी करेगा, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।