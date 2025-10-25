UPPRPB UP Police Exam City Link : यूपी पुलिस SI, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी

संक्षेप: UPPRPB UP Police SI, ASI, Computer Operator Exam City : यूपी पुलिस एसआई, एएसआई व कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षाएं 1 व 2 नवंबर को होंगी। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPRPB UP Police SI, ASI, Computer Operator Exam City : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस एसआई, एएसआई व कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी डाउनलोड कर सकते हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सीधी भर्ती 2023 के तहत 930 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर 2025 को होगा। वहीं पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के तहत 921 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को होगा।

उपरोक्त दोनों भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड परीक्षा की तिथि से 03 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

रजिस्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध नहीं तो क्या करें जिन अभ्यार्थियों के पास रजिस्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध नहीं है, वे अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट- https://uppbpb.gov.in पर दिये गये लिंक पर जाकर “पंजीकरण संख्या प्राप्त करे ” पर क्लिक करें। अपना आधार कार्ड नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर तथा जन्मतिथि डाल कर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर सकते है ।

पदों का ब्योरा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A: 930 पद

प्रोग्रामर ग्रेड-2: 55 पद

एसआई व एएसआई के 921 पद।

कुल रिक्त 921 पदों में से 268 पद पुलिस सब इंस्पेक्टर (गोपनीय), 449 पद पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर (लिपिक) और 204 पद पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर (लेखा) के हैं।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा 400 अंकों की: भर्ती के लिए 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसमें सामान्य हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान पर 100 अंक, सामान्य जानकारी व सामयिक विषयों पर 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानयिक योग्यता परीक्षा पर 100 अंक और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा व तार्किक परीक्षा पर 100 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के बाद शारीरिक मानक परीक्षण और कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि परीक्षा की होगी। भूतपूर्व सैनिकों को पांच, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

वेतनमान - पुलिस उप निरीक्षक समूह 'ग' - 9300 - 34800 रुपए। ग्रेड पे 4200 के साथ 112400 रुपए तक।