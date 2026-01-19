Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPRPB Police SI and ASI Recruitment 2025: Application Window Closes Tonight for SI, ASI Vacancies; Apply Now
UPPRPB Police SI and ASI Recruitment 2025: यूपी पुलिस SI और ASI के 537 पदों पर आवेदन का आज अंतिम अवसर, जल्द करें अप्लाई

संक्षेप:

UPPRPB Police SI and ASI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के 537 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है।

Jan 19, 2026 09:16 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Police SI ASI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज, 19 जनवरी 2026, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के 537 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना समय गंवाए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

आज रात बंद हो जाएगा पोर्टल

भर्ती बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन करने की लिंक आज रात 11:59 बजे निष्क्रिय कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम घंटों में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत आवेदन करें। कई बार अंतिम समय में सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थी फीस जमा करने या डॉक्यूमेंट अपलोड करने से चूक जाते हैं।

पदों का विवरण और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विभागों में सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही, कुछ विशेष पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग और ओ-लेवल सर्टिफिकेट जैसी योग्यताएं भी मांगी गई हैं। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  1. इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले uppbpb.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "Candidate Registration" के लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें।
  3. इसके बाद लॉगिन करके अपना शैक्षणिक विवरण भरें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  4. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट करें।

सावधानी बरतें

फॉर्म जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, क्योंकि गलत जानकारी होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट और भुगतान की रसीद अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। उत्तर प्रदेश सरकार की यह भर्ती युवाओं के लिए एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर बनाने का शानदार मौका है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
