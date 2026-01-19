UPPRPB Police SI and ASI Recruitment 2025: यूपी पुलिस SI और ASI के 537 पदों पर आवेदन का आज अंतिम अवसर, जल्द करें अप्लाई

संक्षेप: UPPRPB Police SI and ASI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के 537 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है।

UP Police SI ASI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज, 19 जनवरी 2026, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के 537 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना समय गंवाए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

आज रात बंद हो जाएगा पोर्टल भर्ती बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन करने की लिंक आज रात 11:59 बजे निष्क्रिय कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम घंटों में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत आवेदन करें। कई बार अंतिम समय में सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थी फीस जमा करने या डॉक्यूमेंट अपलोड करने से चूक जाते हैं।

पदों का विवरण और चयन प्रक्रिया इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विभागों में सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही, कुछ विशेष पदों के लिए कंप्यूटर टाइपिंग और ओ-लेवल सर्टिफिकेट जैसी योग्यताएं भी मांगी गई हैं। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी।