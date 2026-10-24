यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के फाइनल मार्क्स जारी, uppbpb.gov.in पर देखें स्कोरकार्ड, डाउनलोड लिंक
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के फाइनल मार्क्स जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी 23 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंक देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड एनरोलमेंट भर्ती का अंतिम चयन परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी कर दिया है। इस बड़े भर्ती अभियान के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 41,424 पदों को शत-प्रतिशत भरा गया है। लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है और सफल हुए उम्मीदवारों के घरों में खुशी का माहौल छा गया है।
परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब पोर्टल पर जाकर अपने प्राप्त अंकों को चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अपने फाइनल मार्क्स 24 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 तक ही डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद लिंक को बंद कर दिया जाएगा।
स्कोरकार्ड/फाइनल मार्क्स डाउनलोड लिंक
25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई थी उपस्थिति
इस भर्ती प्रक्रिया के प्रति राज्य के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बोर्ड द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार-
कुल प्राप्त आवेदन: 25,32,196 (25 लाख से अधिक)
लिखित परीक्षा तिथि: 25, 26 और 27 अप्रैल 2026
डीवी व शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST) हेतु चयनित: 1,07,221 अभ्यर्थी
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): 15 सितंबर से 26 सितंबर 2026
अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी: 41,424 (सभी 41,424 पद भरे गए)
इस भर्ती अभियान के माध्यम से सामान्य (General) वर्ग के लिए 16,650 पद, EWS के लिए 4,331 पद, OBC के लिए 11,090 पद, SC के लिए 8,645 पद और ST वर्ग के लिए 808 पद रिजर्व हैं।
अंक चेक करने के लिए जरूरी डिटेल्स
उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड और मार्क्स तक पहुंचने के लिए ये लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे:
रजिस्ट्रेशन संख्या
जन्मतिथि
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी
पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी "Click here for Final Score" विकल्प चुनकर अपने अंक पंजीकृत ईमेल पर भी प्राप्त कर सकते हैं।
स्कोरकार्ड/फाइनल मार्क्स डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'Notice/Top Notices' सेक्शन में जाएं।
- "UP Home Guard Final Marks 2026" या स्कोरकार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट करें।
- आपका फाइनल मार्क्स/स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- भविष्य और रिकॉर्ड के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
अगला चरण: मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन
फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को अब अगले चरणों से गुजरना होगा, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण , शैक्षणिक व आरक्षण प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन और पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन शामिल है। बोर्ड ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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