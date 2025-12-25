UP पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का मौका, 1352 पदों पर भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

संक्षेप: UPPRPB Computer Operator Recruitment 2026: 1352 पदों पर भर्ती, योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां जानें।

UPPRPB Computer Operator Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 1352 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो इंटरमीडिएट (12वीं) पास हैं और कंप्यूटर से जुड़ी तकनीकी योग्यता रखते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी और गणित के साथ इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही निम्न में से कोई एक योग्यता जरूरी है, जिसमें DOEACC/NIELIT से “O” लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग / आईटी / इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा (सरकारी मान्यता प्राप्त) शामिल हैं।

वरीयता यदि लिखित परीक्षा में दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की सेवा, एनसीसी का “B” सर्टिफिकेट या कंप्यूटर हार्डवेयर/नेटवर्किंग कोर्स करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भर्ती का संक्षिप्त विवरण भर्ती बोर्ड: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)

पद का नाम: कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए

कुल पद: 1352

वेतनमान: लेवल-4 (25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रति माह)

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: upprpb.in

कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल

सामान्य (UR): 545 पद

ईडब्ल्यूएस (EWS): 134 पद

ओबीसी (OBC): 364 पद

अनुसूचित जाति (SC): 283 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 26 पद

कुल: 1352 पद आयु सीमा (01 जुलाई 2026 के अनुसार) न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 28 वर्ष आयु में छूट: यूपी के SC/ST/OBC उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क सामान्य / EWS / OBC: 500 रुपये

SC / ST: 400 रुपये शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया

UPPRPB कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और चरणबद्ध होगी:

1. लिखित परीक्षा: 200 अंकों की OMR आधारित परीक्षा

कुल 160 प्रश्न

विषय: सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, रीजनिंग और कंप्यूटर विज्ञान

न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य 2. टाइपिंग टेस्ट (क्वालिफाइंग): हिंदी: 25 शब्द प्रति मिनट

अंग्रेजी: 30 शब्द प्रति मिनट 3. दस्तावेज सत्यापन 4. मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन 5. फाइनल मेरिट लिस्ट आवेदन कैसे करें 1. सबसे पहले OTR (One Time Registration) करें।

2. OTR लॉगिन से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के लिए आवेदन फॉर्म भरें।

3. वेबकैम से लाइव फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

4. जरूरी शैक्षणिक व आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

6. फॉर्म का प्रीव्यू देखकर अंतिम सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें।