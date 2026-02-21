Hindustan Hindi News
आंगनबाड़ी में दलित महिला से लोग खाना नहीं ले रहे, क्या करेंगे, 5वें दिन यूपी PCS इंटरव्यू में पूछे गए ये प्रश्न

Feb 21, 2026 06:37 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
यूपी पीसीएस इंटरव्यू देने आए एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा, 'यदि आंगनबाड़ी में कोई दलित महिला है और वह खाना परोस रही है लेकिन लोग उसका खाना नहीं ले रहे हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे।'

आंगनबाड़ी में दलित महिला से लोग खाना नहीं ले रहे, क्या करेंगे, 5वें दिन यूपी PCS इंटरव्यू में पूछे गए ये प्रश्न

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे पीसीएस 2024 के साक्षात्कार के पांचवें दिन शुक्रवार को विशेषज्ञों ने विषय के साथ ही परिस्थिति आधारित और समसामयिक घटनाओं से संबंधित सवाल अभ्यर्थियों से पूछे। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा-‘अभी हाल ही में फ्रांस के साथ रक्षा क्षेत्र में क्या समझौता हुआ है’। अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना हो तो कौन से मैप का इस्तेमाल करेंगे, यूपी के बजट में आपको तीन-चार चीज क्या अच्छा लगी, ईरान और अमेरिका में युद्ध क्यों हो रहा है, अभी कौन सा अधिवेशन चल रहा है, भारत को एआई के लिए क्या करना चाहिए, क्या भारत एआई में लीड कर लेगा, डिजिटल शिक्षा पर सरकार क्या कर रही है।

एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि भारत में भ्रष्टाचार का एक कारण चुनाव को माना जाता है, आपकी क्या राय है। पैरामिलिट्री फोर्स का नाम और उनका काम क्या है, पूर्वोत्तर राज्य के नाम और नगालैंड का मुद्दा क्या है। चीन के साथ किन क्षेत्रों में संघर्ष है। संविधान से जुड़े कई प्रश्न भी पूछे गए। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या दूसरे पेशे से जुड़े अभ्यर्थियों से उनके जॉब और सिविल सेवा में आने के पीछे कारणों पर सवाल पूछे गए।

आंगनबाड़ी में दलित महिला से लोग खाना नहीं ले रहे, क्या करेंगे

इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कई परिस्थिति आधारित प्रश्न भी पूछे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया- यदि आंगनबाड़ी में कोई दलित महिला है और वह खाना परोस रही है लेकिन लोग उसका खाना नहीं ले रहे हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। अगर पास से कुछ लोग दबंगई दिखा रहें हैं तो एसडीएम के रूप में आप क्या करोगे। अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए और आप के आस-पास के लोग बहुत गंदे हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगी।

इससे पहले के दिनों में क्या क्या पूछे जा चुके हैं सवाल

- लोकतंत्र और तानाशाह में क्या अंतर होता है, भारत के आसपास किसी देश में तानाशाही है, बांग्लादेश में कौन-कौन सी पार्टी सीट जीती है?, किस पार्टी का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से था? वहां जो चुनाव हुए हैं, उससे भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- आपके सामने रखे जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, क्या सिलिकॉन रेयर अर्थ मेटल है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसका क्या महत्व है, सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने में क्या समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग आदि शामिल थे।

- वैदिक गणित, गणित में क्या अच्छा लगता है, चाणक्य और बिस्मार्क कौन हैं, जर्मनी का पुराना नाम क्या है।

- हिंदू धर्म के लोग भगवा रंग का प्रचार करते हैं और मुस्लिम लोग हरे रंग का और इसी प्रतीक को लेकर आपस में लड़ते रहते है, आपके अनुसार क्या ये सही है?

- महिलाओं के अपने पति को मारने का प्रचलन बढ़ गया है खासकर नीले ड्रम में भेजने का, इस मामले को आप कैसे देखते हैं?

- शादी जैसी व्यवस्था पर युवा वर्ग का विश्वास क्यों कम हो रहा है?

● यदि आप एसडीएम हैं और सरकार का आदेश है कि नदी के आसपास लोगों द्वारा जीवनयापन के लिए किए जा रहे बालू खनन को रोकना है, तो आप इसे कैसे लागू करेंगे?

● यदि आपको एक गांव की महिलाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उन्हें शिक्षित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे?

