आंगनबाड़ी में दलित महिला से लोग खाना नहीं ले रहे, क्या करेंगे, 5वें दिन यूपी PCS इंटरव्यू में पूछे गए ये प्रश्न
यूपी पीसीएस इंटरव्यू देने आए एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा, 'यदि आंगनबाड़ी में कोई दलित महिला है और वह खाना परोस रही है लेकिन लोग उसका खाना नहीं ले रहे हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे।'
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे पीसीएस 2024 के साक्षात्कार के पांचवें दिन शुक्रवार को विशेषज्ञों ने विषय के साथ ही परिस्थिति आधारित और समसामयिक घटनाओं से संबंधित सवाल अभ्यर्थियों से पूछे। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा-‘अभी हाल ही में फ्रांस के साथ रक्षा क्षेत्र में क्या समझौता हुआ है’। अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना हो तो कौन से मैप का इस्तेमाल करेंगे, यूपी के बजट में आपको तीन-चार चीज क्या अच्छा लगी, ईरान और अमेरिका में युद्ध क्यों हो रहा है, अभी कौन सा अधिवेशन चल रहा है, भारत को एआई के लिए क्या करना चाहिए, क्या भारत एआई में लीड कर लेगा, डिजिटल शिक्षा पर सरकार क्या कर रही है।
एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि भारत में भ्रष्टाचार का एक कारण चुनाव को माना जाता है, आपकी क्या राय है। पैरामिलिट्री फोर्स का नाम और उनका काम क्या है, पूर्वोत्तर राज्य के नाम और नगालैंड का मुद्दा क्या है। चीन के साथ किन क्षेत्रों में संघर्ष है। संविधान से जुड़े कई प्रश्न भी पूछे गए। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या दूसरे पेशे से जुड़े अभ्यर्थियों से उनके जॉब और सिविल सेवा में आने के पीछे कारणों पर सवाल पूछे गए।
आंगनबाड़ी में दलित महिला से लोग खाना नहीं ले रहे, क्या करेंगे
इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कई परिस्थिति आधारित प्रश्न भी पूछे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया- यदि आंगनबाड़ी में कोई दलित महिला है और वह खाना परोस रही है लेकिन लोग उसका खाना नहीं ले रहे हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। अगर पास से कुछ लोग दबंगई दिखा रहें हैं तो एसडीएम के रूप में आप क्या करोगे। अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए और आप के आस-पास के लोग बहुत गंदे हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगी।
इससे पहले के दिनों में क्या क्या पूछे जा चुके हैं सवाल
- लोकतंत्र और तानाशाह में क्या अंतर होता है, भारत के आसपास किसी देश में तानाशाही है, बांग्लादेश में कौन-कौन सी पार्टी सीट जीती है?, किस पार्टी का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से था? वहां जो चुनाव हुए हैं, उससे भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- आपके सामने रखे जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, क्या सिलिकॉन रेयर अर्थ मेटल है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसका क्या महत्व है, सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने में क्या समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग आदि शामिल थे।
- वैदिक गणित, गणित में क्या अच्छा लगता है, चाणक्य और बिस्मार्क कौन हैं, जर्मनी का पुराना नाम क्या है।
- हिंदू धर्म के लोग भगवा रंग का प्रचार करते हैं और मुस्लिम लोग हरे रंग का और इसी प्रतीक को लेकर आपस में लड़ते रहते है, आपके अनुसार क्या ये सही है?
- महिलाओं के अपने पति को मारने का प्रचलन बढ़ गया है खासकर नीले ड्रम में भेजने का, इस मामले को आप कैसे देखते हैं?
- शादी जैसी व्यवस्था पर युवा वर्ग का विश्वास क्यों कम हो रहा है?
● यदि आप एसडीएम हैं और सरकार का आदेश है कि नदी के आसपास लोगों द्वारा जीवनयापन के लिए किए जा रहे बालू खनन को रोकना है, तो आप इसे कैसे लागू करेंगे?
● यदि आपको एक गांव की महिलाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उन्हें शिक्षित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे?
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी