यूपीपीसीएस में बार-बार नाकाम हो रहे हैं? ये 5 गलतियां तो नहीं बन रही रोड़ा, आज ही कर लें सुधार
यूपीपीसीएस 2026 प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को होनी है। अगर आप भी बार-बार असफल हो रहे अभ्यर्थियों में से हैं और कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं।
सात हफ्ते। बस इतना ही वक्त बचा है। आयोग के कैलेंडर के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को रविवार के दिन होनी है। प्रयागराज से लखनऊ तक कोचिंग हब में रातें जाग रही हैं। मगर एक सवाल उन अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा चुभता है जो दो तीन बार कोशिश कर चुके हैं। मेहनत तो पूरी की फिर नतीजा क्यों नहीं आया? जवाब अक्सर किताबों में नहीं मिलता। वह तैयारी के तरीके में छुपा होता है। सफल हो चुके कई अफसर और शिक्षक यही बात दोहराते हैं। पास होने वाला हमेशा ज्यादा पढ़ने वाला नहीं होता। वह सही पढ़ने वाला होता है। आइए देखें वे पांच गलतियां जो बार-बार दोहराई जाती हैं।
1. पिछले साल के पेपर से दूरी
बहुत से अभ्यर्थी सिलेबस खत्म करने में लगे रहते हैं। पुराने प्रश्नपत्र हल करना उन्हें बाद का काम लगता है। यही सबसे बड़ी भूल है। पिछले सालों के पेपर बताते हैं कि आयोग क्या पूछता है और कैसे पूछता है। किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं यह भी वहीं दिखता है। कम से कम पिछले दस साल के पेपर जरूर हल करें। फिर हर गलत जवाब की वजह लिखें।
2. किताबों और सोर्स का ढेर
एक विषय के लिए चार किताबें और छह यूट्यूब चैनल। नतीजा क्या होता है? पढ़ाई बहुत होती है पर याद कुछ नहीं रहता। हर विषय का एक मुख्य सोर्स चुनिए। एक सहायक सोर्स रखिए। बस। बार-बार वही पढ़िए। रिवीजन जितना ज्यादा होगा याददाश्त उतनी पक्की होगी। नई चीज के पीछे भागना अक्सर नुकसान ही करता है।
3. सीसैट को हल्के में लेना
यह वह जाल है जिसमें हर साल हजारों लोग फंसते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए चयन सामान्य अध्ययन के पहले पेपर के अंकों से होता है जबकि दूसरे पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। यानी इसके अंक नहीं जुड़ते। पर इसमें अटके तो पहले पेपर की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। गणित और रीजनिंग में कमजोर हैं तो रोज कम से कम एक घंटा दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज रोज हल कीजिए।
4. मॉक टेस्ट से बचना और अंधे तुक्के
घर में बैठकर पढ़ना एक बात है। तीन घंटे दबाव में पेपर देना दूसरी बात है। जो मॉक टेस्ट नहीं देते वे परीक्षा हॉल में समय का हिसाब बिगाड़ बैठते हैं। ऊपर से निगेटिव मार्किंग का डर या फिर लापरवाह तुक्के। दोनों ही नुकसानदेह हैं। हर हफ्ते कम से कम दो फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। फिर उनका विश्लेषण कीजिए। कौन से सवाल छूटे और कौन से गलत हुए यह नोट कीजिए। यही असली पढ़ाई है।
5. यूपी पर पकड़ ढीली और आखिरी दिनों की घबराहट
यह आयोग उत्तर प्रदेश का है। फिर भी कई अभ्यर्थी राष्ट्रीय मुद्दों में डूबे रहते हैं और प्रदेश का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था और योजनाएं छोड़ देते हैं। यूपी से जुड़े सवाल यहां सीधे अंक दिलाते हैं। दूसरी चूक आखिरी हफ्तों की है। लोग नया टॉपिक पकड़ लेते हैं और रातों की नींद गंवा देते हैं। आखिरी महीने में नया कुछ न शुरू करें। जो पढ़ा है उसे दोहराइए। नींद पूरी लीजिए।
अब क्या करें?
सात हफ्ते कम नहीं होते अगर सही ढंग से लगें। एक सीधा टाइम टेबल बनाइए। सुबह करेंट अफेयर्स और रिवीजन। दोपहर में सीसैट। शाम को पेपर प्रैक्टिस। रविवार को मॉक टेस्ट। बस इतनी सी रूपरेखा काफी है। एक बात और। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब बस इतना है कि तरीका बदलना है। जिन्होंने अपनी गलतियां पहचानकर सुधारीं उन्होंने ही आखिर में वर्दी या कुर्सी पाई है। अगली बार वह नाम आपका भी हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव