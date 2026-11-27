हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएस प्री 2025 का रिजल्ट किया रद्द, मुख्य परीक्षा फिर से; नए सिरे से बनेगी मेरिट लिस्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया। आयोग को नई मेरिट लिस्ट बनानी होगी और मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू दोबारा होंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट खारिज कर दिया है। आयोग को अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनानी होगी। जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कहा है कि वह दोबारा मेरिट सूची तैयार करे। इसका सीधा असर आगे की प्रक्रिया पर पड़ेगा। संशोधित नतीजे के आधार पर मुख्य परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी नए सिरे से कराए जाएंगे।
प्रीलिम्स दोबारा नहीं होगा
अभ्यर्थियों के वकील के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। पुरानी परीक्षा के अंकों पर ही नई मेरिट बनेगी। जो उम्मीदवार योग्य पाए जाएंगे उन्हें ओपन कैटेगरी में जगह दी जाएगी। यानी परीक्षा वही रहेगी बस नतीजे की गणना बदल जाएगी।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने माना कि प्रीलिम्स का परिणाम नियमों के मुताबिक तैयार नहीं किया गया था। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश मिला है। रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच ने दिया। संशोधित नतीजे के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया भी दोबारा चलेगी।
आरक्षण को लेकर दाखिल हुई थी याचिका
यह पूरा मामला प्रतियोगी छात्रों की याचिका से शुरू हुआ। ये अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के थे और उनके अंक अनारक्षित श्रेणी के आखिरी चयनित उम्मीदवार से ज्यादा थे। फिर भी उन्हें ओपन कैटेगरी में नहीं गिना गया। नतीजा यह रहा कि वे मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए।
अभ्यर्थियों ने कोर्ट में साफ दलील रखी। ओपन कैटेगरी किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होती। इसमें हर वर्ग का उम्मीदवार मेरिट के दम पर जगह पाने का हकदार है। जिसके अंक सामान्य कटऑफ से ऊपर हैं उसे इसी सूची में रखा जाना चाहिए था। कोर्ट ने इस तर्क को सही ठहराया।
प्रीलिम्स दोबारा नहीं होगा
अभ्यर्थियों के वकील के मुताबिक परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। उसी परीक्षा के अंकों पर नए सिरे से मेरिट बनेगी। जो योग्य निकलेंगे उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
दो दिन पहले एपीओ का भी रिजल्ट हुआ था निरस्त
इसी कोर्ट ने दो दिन पहले एपीओ प्री 2025 का परिणाम भी निरस्त किया था। उस मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि बिना छूट लिए अनारक्षित कटऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को सामान्य मेरिट में रखा जाए। यानी लगातार दो भर्तियों में एक ही सवाल पर आयोग को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। पहले भी ऐसा हो चुका है। आयोग की 609 पदों वाली एक अन्य परीक्षा में भी कोर्ट ने मेरिट सूची दोबारा बनाने का आदेश दिया था। फैसलों की दिशा हर बार एक जैसी रही है।
इंटरव्यू हो चुके पर रिजल्ट अटका
पीसीएस मेंस में सफल हुए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पूरा हो चुका है। लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हो सका था क्योंकि कोर्ट की रोक लगी हुई थी। कोर्ट ने 28 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। उसी दिन इंटरव्यू शुरू हुए थे। तब इंटरव्यू जारी रखने की इजाजत मिली लेकिन आयोग को अंतिम परिणाम घोषित करने से मना कर दिया गया। अब 27 नवंबर को आदेश आया और बात खुल गई।
पीछे का घटनाक्रम
प्रीलिम्स की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को हुई थी। आयोग ने 1 दिसंबर को नतीजे घोषित किए और 11 हजार 727 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना था। अब इस सूची का स्वरूप बदलना लगभग तय है क्योंकि ओपन कैटेगरी में नए नाम जुड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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