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यूपी की सरकारी कोचिंग का जलवा, UPPCS-2024 में 45 अभ्यर्थियों का हुआ चयन; राज्यमंत्री असीम अरुण ने दी बधाई

Mar 31, 2026 08:33 am ISTHimanshu Tiwari हिन्दुस्तान
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समाज कल्याण मंत्रालय की निःशुल्क कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े 45 अभ्यर्थियों ने UPPCS 2024 परीक्षा में सफलता हासिल की है।

यूपी की सरकारी कोचिंग का जलवा, UPPCS-2024 में 45 अभ्यर्थियों का हुआ चयन; राज्यमंत्री असीम अरुण ने दी बधाई

समाज कल्याण मंत्रालय की निःशुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन योजनाओं ने एक बार फिर उत्कृष्ट परिणाम देकर अपनी प्रभावशीलता साबित की है। पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, भागीदारी भवन और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े 45 अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा UPPCS-2024 परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें 35 अभ्यर्थी विभिन्न कोचिंग संस्थानों से और 10 अभ्यर्थी अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम से सफल हुए हैं।

मेधावी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित: असीम अरुण

सभी चयनित अभ्यर्थियों को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों की यह उपलब्धि न केवल आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रही है, बल्कि यह संदेश भी दे रही है कि सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और ऐसे परिणाम इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सार्थकता को दर्शाते हैं।

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समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भागीदारी कोचिंग स्थित आवासीय कोचिंग से 16, अलीगंज स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र से 8, हापुड़ स्थित राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग केंद्र से 4 और अभ्युदय योजना से 17 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन

समाज कल्याण मंत्रालय के निःशुल्क कोचिंग संस्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निशुल्क आवासीय सुविधा ,भोजन, पुस्तकालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज, टेस्ट पेपर की सुविधा उपलब्ध कराते हुए मुख्य परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहां विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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