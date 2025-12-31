Hindustan Hindi News
UPP UP Police Constable Vacancy 2025: UP Police Constable recruitment notification uppbpb upprpb no negative marking
UPP Bharti : योगी सरकार के बड़े फैसले के बाद 22000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, निपटा लें ये काम

UPP Bharti : योगी सरकार के बड़े फैसले के बाद 22000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, निपटा लें ये काम

संक्षेप:

UPP Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल व जेल वार्डर भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग खत्म किए जाने के फैसले के बाद अब नई 22000 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी होगा।

Dec 31, 2025 08:24 am IST Pankaj Vijay
UPP Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल व जेल वार्डर भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग खत्म किए जाने के फैसले के बाद अब नई 22000 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने दिसंबर माह की शुरुआत में कहा था कि आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी,आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस के खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिसम्बर महीने में जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी होगा। आवेदन के इच्छुक युवा पहले ही अपना ओटीआर पूरा कर लें। इससे उन्हें आवेदन में आसानी होगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कांस्टेबल व जेल वार्डर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। कांस्टेबल व जेल वार्डर रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। कांस्टेबल पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर दो नंबर देने और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी।

सीएम योगी ने यूपी पुलिस में कुल 30 हजार नई भर्ती की घोषणा की थी। सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों पर भर्ती निकल चुकी है। आवेदन लिए जा चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 1352 पदों पर सीधी भर्ती निकाली जा चुकी है जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। 537 पदों पर गोपनीय उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और लेखा पदों पर भर्ती भी निकल चुकी है, इसके लिए आवेदन 19 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। अब जेल वार्डर और कांस्टेबल भर्ती का इंतजार है।

पिछली भर्ती के आधार पर कांस्टेबल की योग्यता के संभावित नियम

योग्यता - 12वीं पास (इंटर पास) । अगर दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा का अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस मिलेगा।

आयु सीमा - पुरुषों के लिए - 18 वर्ष से 22 वर्ष। (60 हजार भर्ती में तीन साल आयु में छूट दी गई थी)

शारीरिक मानक

पुरुषों के लिए

- सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेमी. हो और फुलाकर कम से कम 84 सेमी हो।

- एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 77 सेमी. हो और फुलाकर कम से कम 82 सेमी हो।

महिलाओं के लिए

- सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 152 सेमी. होनी चाहिए। - एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेमी. होनी चाहिए।

- वजन कम से कम 40 किलोग्राम हो

चयन - लिखित परीक्षा, पीएसटी व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल टेस्ट (दौड़)।

एग्जाम पैटर्न

लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न थे। कुल 150 प्रश्न होंगे।

फिजकल टेस्ट - लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी की दौड़ लगानी होगी।

यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पूरा कर लें अपना ओटीआर

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की तरह अपनी तमाम भर्तियों में ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी आने वाली यूपी पुलिस की कांस्टेबल व एसआई समेत विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे पहले apply.upprpb.in पर जाकर ओटीआर भरना होगा।

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
