UPP SI Final Result: यूपी पुलिस एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 203 अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे करें चेक
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एसआई (सिविल पुलिस), पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के पदों पर 2020-21 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एसआई (सिविल पुलिस), पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के पदों पर 2020-21 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड ने 14 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद यह रिजल्ट घोषित किया। इस परिणाम में सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) के पद पर 200 और पीएसी प्लाटून कमांडर के पद पर तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुआ रिजल्ट
भर्ती बोर्ड के अनुसार, इस भर्ती का सप्लिमेंटरी अंतिम परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार लिस्ट दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पीडीएफ में सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) और प्लाटून कमांडर (PAC) पदों के लिए अलग-अलग चयन सूची उपलब्ध है।
ऐसे चेक करें यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 2020-21 भर्ती के अनुपूरक अंतिम परिणाम से संबंधित नोटिस पर क्लिक करें।
3. अब सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) और प्लाटून कमांडर (PAC) की चयन सूची वाली पीडीएफ खोलें।
4. पीडीएफ में सर्च ऑप्शन की मदद से अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
5. यदि लिस्ट में आपका नंबर दिखाई देता है, तो आप अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
6. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
यूपी पुलिस एसआई का पीडीएफ रिजल्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक-
https://uppbpb.gov.in/FilesUploaded/Notice/Final_with_Notice_List_1_2_SI_2020_213d48b1b7-79ed-4c56-ac69-f1072e647331.pdf
आगे क्या होगा
बता दें कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पहचान पत्र और लागू होने पर श्रेणी प्रमाण पत्र शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
कितने अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए?
बोर्ड के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित 138 अभ्यर्थियों को 2 नवंबर 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए बुलाया गया था। इनमें से 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और 129 सफल हुए। इन 129 सफल अभ्यर्थियों के साथ पहले से DV/PST पास कर चुके 149 अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 278 उम्मीदवारों को 5 नवंबर 2026 को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया गया। PET में 16 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, 60 असफल हुए और 202 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की। इसके अलावा, 10 अभ्यर्थी पहले ही DV/PST और PET दोनों पास कर चुके थे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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