UPP SI Final Result: यूपी पुलिस एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 203 अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एसआई (सिविल पुलिस), पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के पदों पर 2020-21 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एसआई (सिविल पुलिस), पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के पदों पर 2020-21 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड ने 14 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद यह रिजल्ट घोषित किया। इस परिणाम में सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) के पद पर 200 और पीएसी प्लाटून कमांडर के पद पर तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुआ रिजल्ट भर्ती बोर्ड के अनुसार, इस भर्ती का सप्लिमेंटरी अंतिम परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार लिस्ट दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पीडीएफ में सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) और प्लाटून कमांडर (PAC) पदों के लिए अलग-अलग चयन सूची उपलब्ध है।

ऐसे चेक करें यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 2020-21 भर्ती के अनुपूरक अंतिम परिणाम से संबंधित नोटिस पर क्लिक करें।

3. अब सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) और प्लाटून कमांडर (PAC) की चयन सूची वाली पीडीएफ खोलें।

4. पीडीएफ में सर्च ऑप्शन की मदद से अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

5. यदि लिस्ट में आपका नंबर दिखाई देता है, तो आप अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

6. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

आगे क्या होगा बता दें कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पहचान पत्र और लागू होने पर श्रेणी प्रमाण पत्र शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।