UP Police Constable Bharti: 2024 की कांस्टेबल भर्ती में पूछे गए थे राजधानी से जुड़े ये 2 सवाल, जानिए जवाब

संक्षेप: यूपी पुलिस की वर्दी पहनने की चाहत रखने वाले अभ्यार्थियों को बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के 22605 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर माह में स्टार्ट की जा सकती है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी अभी से इस भर्ती के लिए तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 05:44 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती होना लाखों युवाओं का सपना होता है। इसके लिए वो दिन-रात मेहनत करते हैं। यूपी पुलिस की वर्दी पहनने की चाहत रखने वालों को बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के 22605 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर माह में स्टार्ट की जा सकती है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी अभी से इस भर्ती के लिए तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं।

यूपी पुलिस की वर्दी पहनने के लिए परीक्षा को पास करना जरूरी है। पेपर में जनरल नॉलेज से जुड़े की सवाल आते हैं। ऐसे में आज हम पिछले साल यानी 2024 की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में दिए 2 अहम सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जो राजधानी से जुड़े हुए हैं। इन सवालों और जवाबों से अभ्यर्थियों को तैयारी करने में मदद मिल सकती है।

2 सवाल कौन-कौन से हैं?

1. क्रोएशिया की राजधानी कहां है?

2. पल्लव वंश की राजधानी कहां थी?

क्रोएशिया की राजधानी कहां है?

क्रोएशिया का इतिहास काफी पुराना है। इस देश को यूरोप के पुराने देशों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में क्रोएस लोग इस देश में पहुंचे थे। इस देश की राजधानी जाग्रेब (Zagreb) है। जा ग्रेब यहां का सबसे बड़ा शहर है। बताते चलें कि क्रोएशिया का आधिकारिक नाम 'रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया' है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, दुनिया का सबसे छोटा शहर 'Hum' क्रोएशिया में है।

आकार और आबादी

आकार की बात करें, तो यह देश उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश से थोड़ा ही बड़ा (56594 वर्ग किलोमीटर) है। इसकी आबादी सिर्फ 38 लाख है जो भारतीय शहरों जैसे- गोरखपुर से भी कम है। इस देश में घूमने लायक कई जगहे हैं। राजधानी जाग्रेब में ही कई प्राकृतिक जगहें और एक शानदार बोटैनिकल गार्डेन है।

पल्लव वंश की राजधानी कहां थी?

पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु को माना जाता है, जिन्होंने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया। वह एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने कांचीपुरम में अपनी राजधानी स्थापित की और इस वंश के उदय को चिह्नित किया। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची (आधुनिक कांचीपुरम) में बनाई थी।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
