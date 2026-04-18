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UPMSP UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, upmsp.edu.in पर मिलेगी मार्कशीट

UPMSP UP Board Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। जल्द ही नतीजों की तिथि का ऐलान होगा।

UPMSP UP Board Result 2026 Live : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, upmsp.edu.in पर मिलेगी मार्कशीट

UP Board 10th 12th Result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 18 Apr 2026 10:40 AM IST
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UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट upresults.nic.in, upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (UPMSP 10th 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी बोर्ड परिणाम 2026 की घोषणा 25 अप्रैल के आसपास कभी भी की जा सकती है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करने के साथ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट डिजिलॉकर ( digilocker ) पर जारी किया जाएगा। यह वेरीफाइड होने के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित भी होगा। इसमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफलाइन मार्कशीट कम सर्टिफिकेट पहले की तरह बाद में विद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग का काम खत्म हो चुका है। अब बोर्ड रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं छात्रों को फेल होने से बचाएंगे ये 2 नए नियम

सीबीएसई बोर्ड की तरह इस वर्ष से यूपी बोर्ड भी स्टेप वाइज मार्किंग शुरू करने जा रहा है। यह नियम यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों को फेल होने से बचाएगा। इस रूल से गणित के लंबे सवालों या विज्ञान के मुश्किल फॉर्मूलों व न्यूमेरिकल्स में कमजोर छात्रों को बड़ी राहत मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यह साफ किया है कि अगर कोई छात्र पूरा सवाल सही हल नहीं कर पाता, लेकिन उसकी शुरुआत सही करता है, तो उसे निश्चित रूप से अंक मिलेंगे। इसे ही स्टेप-मार्किंग कहा जाता है। छात्र जितने ज्यादा स्टेप्स लिखेंगे, उन्हें उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। इसके अलावा, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के पुराने तरीके को अब बंद कर दिया गया है।

18 Apr 2026, 10:40:53 AM IST

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर अभिभावकों को सलाह

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के लाखों छात्रों की साल भर की मेहनत का नतीजा 25 अप्रैल के आसपास आएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स तनाव में रहते हैं। अभिभावकों को सलाह है कि वे बच्चों को न डांटें और न जज करें। सभी उनकी हौसलाफजाई करें। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने पर कई छात्र मानसिक रूप से दबाव में आ सकते हैं, खासकर अगर परिणाम अपेक्षा के अनुसार न हो। मनोविज्ञानशाला की निदेशक उषा चन्द्रा के अनुसार इस समय उन्हें सही मानसिक और भावनात्मक समर्थन देना बहुत जरूरी है।

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18 Apr 2026, 10:20:53 AM IST

UPMSP UP Board Result 2026 Live: results.digilocker.gov.in पर भी देख सकेंगे रिजल्ट

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट डिजिलॉकर वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर भी चेक किया जा सकेगा। इसके लिए आपको इस पोर्टल के होम पेज पर यूपी बोर्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद परीक्षा वर्ष एवं 10वीं 12वीं का चयन करना होगा। फिर रोल नंबर, कक्षा और जन्मतिथि की डिटेल्स डालनी होगी। सब्मिट करते ही आपका रि

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18 Apr 2026, 09:59:37 AM IST

UPMSP UP Board Result 2026 Live: upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर आज जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द ही upmsp.edu.in , upresults.nic.in व upmspresults.nic.in पर जारी होगा। इसके अलावा livehindustan.com पर परिणाम देख सकेंगे। सिर्फ रोल नंबर डालकर नतीजे देख सकेंगे।

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18 Apr 2026, 09:47:47 AM IST

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट की लिस्ट। छात्र अपनी मार्कशीट इन आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं-

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

upmspresults.nic.in

results.digilocker.gov.in

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18 Apr 2026, 09:47:23 AM IST

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट से पहले जानें पासिंग मार्क्स पॉलिसी

UPMSP UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर कक्षा में पास होने के लिए हर स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक लाने जरूरी हैं। अगर कोई छात्र कुछ अंकों से चूकता है तो उसे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एक या दो विषयों में फेल होने यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त न कर पाने पर सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठकर पास होने का मौका मिलता है।

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18 Apr 2026, 09:07:07 AM IST

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा

UP Board Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट पिछले साल की तरह 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित हो सकता है। UPMSP द्वारा पहले रिजल्ट की डेट और टाइम की घोषणा की जाएगी।

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18 Apr 2026, 09:03:52 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: Digilocker पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट, कैसे मिलेगी डिजिटल मार्कशीट

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 का upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in के अलावा डिजिलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकेगा।

Digilocker पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026

1- डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए Digilocker.gov.in पर जाएं।

2- इसके बाद अपने डिजीलॉकर अकाउंट के लिए साइन इन करें।

3- अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर और 6 अंकों के सुरक्षा पिन का उपयोग करके लॉगिन करें। अगर आपके पास खाता नहीं है, तो आधार नंबर के साथ साइन-अप करें।

4- अब आप हाईस्कूल मार्कशीट और इंटरमीडिएट मार्कशीट पर जाएं।

5- इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड चुनें।

6- अब अपना रोल नंबर एंटर करें।

7- यूपी बोर्ड क्लास 10 व 12 के नतीजे (मार्कशीट) आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएंगे।

8- चेक करके डिजिलॉकर पर सेव कर लें।

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18 Apr 2026, 09:01:29 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: ज्यादा से ज्यादा कॉपियां जांचने पर भी थी रोक

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: परीक्षकों के अधिक पारिश्रमिक के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा कॉपियां जांचने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई गई थी। पूरी मूल्यांकन अवधि में परीक्षकों द्वारा जांची जाने वाली कॉपियों की संख्या हाईस्कूल के लिए 700 और इंटर के लिए 600 तय की गई थी। उप प्रधान परीक्षक एक दिन में 10 से ज्यादा कॉपियां नहीं जांच सकते थे।

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18 Apr 2026, 09:00:48 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: पारिश्रमिक में इस साल बढ़ोतरी

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड कॉपियों की जांच के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक में इस साल बढ़ोतरी की गई है। अब हाईस्कूल की एक कॉपी की जांच पर परीक्षक को 11 की जगह 14 रुपये और इंटरमीडिएट की एक कॉपी के लिए 13 की जगह 15 रुपये दिए जाएंगे।

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18 Apr 2026, 09:00:31 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: री-चेकिंग करवाना होगा आसान

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड की यह ऑनलाइन मार्किंग प्रणाली, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देगी। बोर्ड के अधिकारी किसी भी समय, किसी भी उत्तर पुस्तिका की जाँच करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंकों का सही-सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। इस व्यवस्था से उन मेधावी छात्रों को भी बहुत लाभ मिलेगा, जिन्हें अक्सर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की 'री-चेकिंग' करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

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18 Apr 2026, 09:00:00 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड अब उत्तर पुस्तिकाओं के "डिजिटल" मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू कर रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके एक सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जहाँ शिक्षक लॉग-इन करके उन्हें जांचेंगे। इससे नतीजों में होने वाली गलतियां, जैसे कि अंकों का छूट जाना या किसी प्रश्न का बिना जांच रह जाना, पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। शिक्षकों द्वारा दिए गए अंक सीधे बोर्ड के डेटाबेस में सुरक्षित हो जाएंगे, जिससे यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों की घोषणा में लगने वाला समय आधा रह जाएगा।

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18 Apr 2026, 08:59:07 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाएं

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: अब यूपी बोर्ड चेक करने की प्रक्रिया हाई-टेक हो गई है। अब शिक्षक लाल पेन से पन्ने पलटने के बजाय, कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाएं जांचेंगे। इससे अंकों को जोड़ने में होने वाली गलतियां रुकेंगी और नतीजों के लिए इंतजार का समय भी कम हो जाएगा।

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 'स्टेप मार्किंग' लागू होने से, छात्रों की मेहनत को ज्यादा सराहा जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र गणित का कोई सवाल सही ढंग से हल कर लेते हैं, लेकिन आखिरी चरणों में जोड़-घटाव करने में गलती कर बैठते हैं; जिसके कारण शिक्षक उनके पूरे अंक काट लेते हैं। अब यह अन्याय नहीं होगा। नए नियम के तहत, यदि कोई प्रश्न पांच अंकों का है और छात्र उसे तीन चरणों तक सही हल कर लेते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से तीन अंक मिलेंगे। परीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच में थोड़ी नरमी बरतें और हर सही चरण के लिए अंक दें; जिससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और गलतियां करने का डर भी कम होगा।

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18 Apr 2026, 08:57:49 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: हिंदी-अंग्रेजी में होगी स्पेलिंग की जांच

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: हिंदी-अंग्रेजी में होगी स्पेलिंग की जांच

यूपी बोर्ड ने हाल ही में कॉपी जांच वाले परीक्षकों को जिम्मेदारी के साथ मूल्यांकन की हिदायत भी दी है। परीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी-अंग्रेजी या अन्य भाषा विषयों में ही भाषाई अशुद्धता और मात्राओं की जांच की जाएं, अन्य में नहीं। गणित और विज्ञान में स्टेप पर नंबर दिए जाएं। परीक्षार्थियों ने बाएं पृष्ठ पर भी उत्तर लिखे हों तो उनका भी समुचित मूल्यांकन हो। परीक्षकों को कॉपियों के मूल्यांकन में उदार दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है।

दो नियम

स्टेप वाइज मार्किंग, उत्तर गलत हो कोई बात नहीं अगर ऊपर के स्टेप सही लिखे हैं तो अंक मिलेंगे।

2. सिर्फ हिंदी-अंग्रेजी में होगी स्पेलिंग की जांच

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18 Apr 2026, 08:57:21 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई जैसे नियम लागू

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: सीबीएसई में भी गणित और विज्ञान विषयों में स्टेप मार्किंग लागू है। यदि छात्र ने सवाल हल करने की सही विधि अपनाई है लेकिन अंतिम उत्तर पूरी तरह सही नहीं है, तो भी परीक्षक सही स्टेप्स के लिए अंक देंगे। ऐसा ही नियम यूपी बोर्ड में अब लागू कर दिया गया है।

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18 Apr 2026, 08:57:09 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं छात्रों को फेल होने से बचाएगा ये नियम

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: सीबीएसई बोर्ड की तरह इस वर्ष से यूपी बोर्ड भी स्टेप वाइज मार्किंग शुरू करने जा रहा है। यह नियम यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों को फेल होने से बचाएगा। इस रूल से गणित के लंबे सवालों या विज्ञान के मुश्किल फॉर्मूलों व न्यूमेरिकल्स में कमजोर छात्रों को बड़ी राहत मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यह साफ किया है कि अगर कोई छात्र पूरा सवाल सही हल नहीं कर पाता, लेकिन उसकी शुरुआत सही करता है, तो उसे निश्चित रूप से अंक मिलेंगे। इसे ही स्टेप-मार्किंग कहा जाता है। छात्र जितने ज्यादा स्टेप्स लिखेंगे, उन्हें उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। इसके अलावा, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के पुराने तरीके को अब बंद कर दिया गया है।

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18 Apr 2026, 08:51:09 AM IST

UP Board 12th Result 2026 Live: पिछले साल कैसा रहा था यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

UP Board 12th Result 2026 Live: अगर पिछले साल के यूपी बोर्ड इंटर (12वीं) कक्षा के परिणाम के बारे में बात करें तो इसमें पंजीकृत 27,05,009 छात्र-छात्राओं में से 25,98,560 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 21,08,774 (10,62,616 बालक और 10,46,158 बालिकाएं) सफल हुए। इंटर में सफल 81.15 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 86.37 प्रतिशत बालिका और 76.60 फीसदी बालक थे। प्रयागराज की महक जायसवाल ने 500 में से 486 अंक यानी 97.20 फीसदी मार्क्स हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया था।

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18 Apr 2026, 08:51:09 AM IST

UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल कैसा रहा था यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

UP Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल 2025 की बात करें तो यूपी बोर्ड 10वीं में पंजीकृत कुल 2732165 परीक्षार्थियों में से 2545815 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से कुल 2294122 (11,49,984 छात्र और 11,44,138 छात्राएं) पास हुए। हाईस्कूल में सफल 90.11 प्रतिशत परीक्षार्थियों में से 93.87 प्रतिशत लड़कियां और 86.66 फीसदी लड़के रहे। जालौन के यश प्रताप सिंह ने 600 में से 587 अंक यानी 97.83 फीसदी मार्क्स हासिल पूरे प्रदेश में 10वीं में टॉप किया था।

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18 Apr 2026, 08:51:09 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: upmsp.edu.in पर आएगा यूपी बोर्ड परिणाम 2026

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com/career/results/up-board-result पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकेंगे।

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18 Apr 2026, 08:51:09 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: 10 अप्रैल तक विवरण में संशोधन का मौका दिया गया था

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा में पंजीकृत छात्र-छात्राओं के विवरण जैसे नाम, माता-पिता का नाम, विषय, जेंडर आदि में संशोधन के लिए दस अप्रैल तक का मौका दिया गया था। पिछले साल परिणाम तैयार होने के पहले तक संशोधन की अनुमति दी गई थी। हालांकि इस साल बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने साफ कर दिया था कि दस अप्रैल के बाद संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा।

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18 Apr 2026, 08:51:09 AM IST

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: कहां और कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result 2026 Live: कहां और कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

स्टेप 1: यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UP Board 10th Result 2026/UP Board 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर यूपी बोर्ड रिजल्ट खुल जाएगा।

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें।

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