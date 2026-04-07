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UPMSP UP Board Result kab aayega : 25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट

Apr 07, 2026 07:49 am ISTPankaj Vijay हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा का परिणाम 25 से 29 अप्रैल के बीच संभावित है। पिछले साल एक अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा हो गया था और परिणाम 25 अप्रैल को घोषित हुआ था। इस साल चार अप्रैल तक कॉपियां जांची गई है।

UPMSP UP Board Result kab aayega : 25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 25 से 29 अप्रैल के बीच संभावित है। पिछले साल एक अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा हो गया था और परिणाम 25 अप्रैल को घोषित हुआ था। इस साल चार अप्रैल तक कॉपियां जांची गई है। इस लिहाज से 25 से 29 के बीच परिणाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन अवधि को 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। ईद व राम नवमी के अवकाश के कारण मूल्यांकन कार्य में थोड़ी देरी हुई।

10 अप्रैल तक विवरण में संशोधन का मौका

यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा में पंजीकृत छात्र-छात्राओं के विवरण जैसे नाम, माता-पिता का नाम, विषय, जेंडर आदि में संशोधन के लिए दस अप्रैल तक का मौका दिया गया है। पिछले साल परिणाम तैयार होने के पहले तक संशोधन की अनुमति दी गई थी। हालांकि इस साल बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने साफ कर दिया है कि दस अप्रैल के बाद संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। दस अप्रैल के बाद पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि उनके यहां संशोधन का कोई प्रकरण नहीं है।

upmsp.edu.in पर आएगा परिणाम

विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com/career/results/up-board-result पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकेंगे।

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UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026: कहां और कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

स्टेप 1: यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UP Board 10th Result 2026/UP Board 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर यूपी बोर्ड रिजल्ट खुल जाएगा।

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें।

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ठगों के चंगुल में ना फंसें

साइबर ठग परीक्षार्थियों और अभिभावकों को फोन करके नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी करने लगे हैं। इस बीच बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं आम जनमानस से अनुरोध किया है कि ऐसे किसी भी फोन कॉल, मैसेज या ईमेल का संज्ञान न लें। यूपी बोर्ड कभी भी व्यक्तिगत रूप से परीक्षार्थियों से संपर्क नहीं करता है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, रोल नंबर या बैंक विवरण किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। ऐसे कॉल आने पर उसे रिकॉर्ड करें और तत्काल मोबाइल नंबर के साथ अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करें अथवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस के सक्रिय सहयोग से ऐसे साइबर अपराधियों की पहचान कर इनके विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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