UP Board Result 2026 LIVE : 10वीं और 12वीं के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, जानें कब तक आएंगे नतीजे

17 Apr 2026, 03:04:18 PM IST
UP Board Result 2026 LIVE : ग्रेडिंग सिस्टम को समझना है जरूरी
UP Board Result 2026 LIVE : बोर्ड ने नंबरों के साथ साथ ग्रेडिंग की व्यवस्था भी कर रखी है। थ्योरी के पेपर में 91 से 100 नंबर लाने वालों को 10 ग्रेड पॉइंट और 'A1' ग्रेड मिलता है। वहीं, प्रैक्टिकल में अगर आप 80 से 100 प्रतिशत स्कोर करते हैं तो आपको 'A' ग्रेड दिया जाता है। अगर आप अपना CGPA खुद निकालना चाहते हैं, तो अपने सभी विषयों के ग्रेड पॉइंट्स को जोड़ लें और उसे कुल विषयों की संख्या से भाग कर दें। इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का बिल्कुल सही अंदाजा लग जाएगा।
17 Apr 2026, 02:56:04 PM IST
UP Board Result 2026 LIVE : क्या है पास होने का असली फॉर्मूला?
UP Board Result 2026 LIVE : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% नंबर लाना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई पेपर 100 नंबर का है, तो आपको कम से कम 33 नंबर तो लाने ही होंगे। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, वहां दोनों में अलग अलग पास होना लाजमी है। अगर किसी कारणवश एक या दो विषय में नंबर कम रह जाते हैं, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका भी देता है ताकि उनका साल बर्बाद न हो।
17 Apr 2026, 02:55:29 PM IST
UP Board Result 2026 LIVE : डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग ऐप पर भी मिलेगी मार्कशीट
UP Board Result 2026 LIVE : इस बार तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। रिजल्ट का ऐलान होने के साथ ही आपकी डिजिटल मार्कशीट सीधे डिजिलॉकर और उमंग (Umang) ऐप पर भी अपलोड कर दी जाएगी। आप results.digilocker.gov.in पर जाकर या अपने फोन में ऐप डाउनलोड करके इसे निकाल सकते हैं। बस आपको अपना आधार नंबर या रोल नंबर डालना होगा। याद रखें कि ये डिजिटल मार्कशीट आगे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से मान्य है।