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UP Board Result 2026 LIVE : 10वीं और 12वीं के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, जानें कब तक आएंगे नतीजे

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। UPMSP जल्द रिजल्ट की तारीख घोषित करेगा।

UP Board Result 2026 LIVE : 10वीं और 12वीं के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, जानें कब तक आएंगे नतीजे

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Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 17 Apr 2026 03:04 PM IST
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UP Board Result 2026 LIVE : यूपी बोर्ड के लाखों छात्र इन दिनों बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट जारी होने पर यहां देखें - UP Board Result 2026 के नतीजे । बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद से ही बच्चों और उनके घरवालों के दिलों की धड़कनें तेज हैं। कॉपी चेकिंग का काम सफलता के साथ पूरा हो चुका है और अब बस उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 10वीं और 12वीं के नतीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगा। बताया जा रहा है कि रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे हफ्ते में किसी भी वक्त आ सकता है। अगर आपने भी इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है तो अब नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के पल-पल के लाइव अपडेट के लिए बने रहे हैं लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

कब तक आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आखिर कब जारी होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कॉपियों की जांच का काम 4 अप्रैल को ही पूरा हो चुका है। अब बस रिजल्ट की ड्राफ्टिंग और टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम अपने आखिरी दौर में है। बहुत जल्द राज्य के शिक्षा मंत्री या बोर्ड के सचिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा करेंगे।

किन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे अपने नतीजे?

जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, लाखों बच्चे एक साथ अपना स्कोर देखने के लिए वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में कई बार साइट क्रैश या स्लो हो जाती है। आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमने उन सभी आधिकारिक वेबसाइट्स की लिस्ट तैयार की है जहां आप अपना रिजल्ट आसानी से देख पाएंगे:

इनके अलावा आप लाइव हिन्दुस्तान पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके रिजल्ट पा सकते हैं।

वेबसाइट क्रैश हो जाए तो SMS से कैसे चेक करें रिजल्ट?

अगर इंटरनेट काफी धीमा चल रहा है या फिर मेन वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यूपी बोर्ड ने छात्रों को ऑफलाइन यानी सिर्फ एक SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक करने की शानदार सुविधा दी है।

10वीं के छात्रों को अपने फोन के मैसेज बॉक्स में टाइप करना होगा: UP10 (स्पेस) अपना रोल नंबर ।

12वीं के छात्रों को लिखना होगा: UP12 (स्पेस) अपना रोल नंबर ।

इसके बाद इस मैसेज को 56263 पर भेज दें। कुछ ही सेकेंड्स में आपका पूरा रिजल्ट आपके फोन की स्क्रीन पर मैसेज के रूप में आ जाएगा।

17 Apr 2026, 03:04:18 PM IST

UP Board Result 2026 LIVE : ग्रेडिंग सिस्टम को समझना है जरूरी

UP Board Result 2026 LIVE : बोर्ड ने नंबरों के साथ साथ ग्रेडिंग की व्यवस्था भी कर रखी है। थ्योरी के पेपर में 91 से 100 नंबर लाने वालों को 10 ग्रेड पॉइंट और 'A1' ग्रेड मिलता है। वहीं, प्रैक्टिकल में अगर आप 80 से 100 प्रतिशत स्कोर करते हैं तो आपको 'A' ग्रेड दिया जाता है। अगर आप अपना CGPA खुद निकालना चाहते हैं, तो अपने सभी विषयों के ग्रेड पॉइंट्स को जोड़ लें और उसे कुल विषयों की संख्या से भाग कर दें। इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का बिल्कुल सही अंदाजा लग जाएगा।

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17 Apr 2026, 02:56:04 PM IST

UP Board Result 2026 LIVE : क्या है पास होने का असली फॉर्मूला?

UP Board Result 2026 LIVE : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% नंबर लाना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई पेपर 100 नंबर का है, तो आपको कम से कम 33 नंबर तो लाने ही होंगे। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, वहां दोनों में अलग अलग पास होना लाजमी है। अगर किसी कारणवश एक या दो विषय में नंबर कम रह जाते हैं, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका भी देता है ताकि उनका साल बर्बाद न हो।

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17 Apr 2026, 02:55:29 PM IST

UP Board Result 2026 LIVE : डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग ऐप पर भी मिलेगी मार्कशीट

UP Board Result 2026 LIVE : इस बार तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। रिजल्ट का ऐलान होने के साथ ही आपकी डिजिटल मार्कशीट सीधे डिजिलॉकर और उमंग (Umang) ऐप पर भी अपलोड कर दी जाएगी। आप results.digilocker.gov.in पर जाकर या अपने फोन में ऐप डाउनलोड करके इसे निकाल सकते हैं। बस आपको अपना आधार नंबर या रोल नंबर डालना होगा। याद रखें कि ये डिजिटल मार्कशीट आगे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से मान्य है।

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