UP Board 10th 12th Result 2025 Live: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट एक साथ होगा जारी

UP Board UPMSP 10th 12th Result 2025 : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट का इंतजार कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 घोषित होने पर आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in , upresults.nic.in व upmspresults.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा। विद्यार्थी अपना रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के अलावा यूपी बोर्ड परिणाम 2025 livehindustan.com/career/results/up-board-result पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजों की प्रतीक्षा के बीच यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट अच्छा आने के संकेत मिले हैं। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। मंत्री गुलाब देवी ने यह भी कहा कि रिजल्ट काफी अच्छा होने वाला है। अफवाह से गुमराह होकर बहुत से स्टूडेंट्स 15 अप्रैल को इंटरनेट पर यूपी बोर्ड रिजल्ट तलाश रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह स्पष्ट कर दिया था परिणाम 15 अप्रैल को जारी नहीं होगा। यूपी बोर्ड ने सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस को फर्जी बताया था। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा परिणाम ( UP Board High School Result 2025 , UP Board Inter Result 2025 ) से संबंधित जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upmspresults.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है।

UP Board 10th 12th Result 2025 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट कहां चेक कर सकेंगे, देखें वेबसाइट लिस्ट

upmsp.edu.in

upmspresults.up.nic.in

upresults.nic.in

livehindustan.com/career/results/up-board-result

UP Board 10th Result 2025 Direct Link : यहां से चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट

UP Board 12th Result 2025 Direct Link : यहां से चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट