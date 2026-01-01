UPMSP UP Board : यूपी बोर्ड 10वीं में 2028 से 7 विषयों की होगी परीक्षा, 12वीं में भी होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप: UPMSP UP Board 10th 12th Exam: वर्ष 2028 में यूपी बोर्ड 10वीं के छह की बजाय सात विषयों की बोर्ड परीक्षा होगी। उसी प्रकार 2030 में यूपी बोर्ड 12वीं में पांच की बजाय छह विषयों की बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी।

UPMSP UP Board 10th 12th Exam: एक अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहे 2026-27 शैक्षणिक सत्र से यूपी बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस सत्र से कक्षा नौ से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। मतलब नए सत्र में जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड के स्कूल में कक्षा नौ में प्रवेश लेगा उसे व्यावसायिक शिक्षा के तहत एक विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा। इस प्रकार 2028 में हाईस्कूल (10वीं) के छह की बजाय सात विषयों की बोर्ड परीक्षा होगी। उसी प्रकार 2030 में इंटरमीडिएट (12वीं) में पांच की बजाय छह विषयों की बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कक्षा नौ में एक विषय हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी, दूसरे विषय के रूप में एक आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी या शास्त्रीय भाषा संस्कृत, पाली, अरबी या फारसी और तीसरे विषय के रूप में गणित या गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए), चौथे विषय के रूप में विज्ञान, पांचवें विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान लेना होगा। छठवें विषय के रूप में एक भाषा जो पहले न ली हो या संगीत गायन/वादन, वाणिज्य, चित्रकला, कृषि, सिलाई, रंजन कला, कंप्यूटर, मानव विज्ञान, हेल्थ केयर, रिटेल ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी/आईटीईएस, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सोलर सिस्टम रिपेयर या मोबाइल रिपेयर आदि पहले से संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से कोई एक लेना होगा।

सातवें विषय के रूप में जीवन कौशल (नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य) या व्यावसायिक कौशल विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा के 16 में से किसी एक सेक्टर से एक जॉब रोल में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सातवां विषय वह नहीं ले सकते जो छठवें विषय के रूप में लिया है। उदाहरण के तौर पर यदि छठवां विषय प्लम्बर लिया है तो सातवें में प्लम्बर छोड़कर कोई दूसरा विषय लेना होगा।

2030 से इंटर में छह विषयों की बोर्ड परीक्षा कक्षा 11 में व्यावसायिक शिक्षा 2029 से लागू होगी और 2030 की इंटरमीडिएट की परीक्षा में मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी पांच की बजाय छह और कृषि वर्ग के परीक्षार्थी छह की बजाय सात विषय की परीक्षा देंगे।