UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट का इंतजार, यहां पढ़ें जरूरी डिटेल

UP board 10th and 12th exam date sheet 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम का छात्र-छात्राओं को इंतजार है। फिलहाल डेटशीट को लेकर यूपी बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 08:02 PM
UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड डेटशीट 2026 का 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इंतजार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर बोर्ड एग्जाम डेटशीट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि यूपी बोर्ड की ओर से जल्द ही बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। यूपी बोर्ड एग्जाम डेटशीट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाती हैं। इस बार हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के लिए जनवरी और फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे।

कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यूपी बोर्ड डेटशीट 2026: यूपी बोर्ड की ओर से डेटशीट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद यहां पर उपलब्ध लिंक यूपी बोर्ड 10वीं डेटशीट या 12वीं डेटशीट पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर पीडीएफ आ जाएगी। जिसे डाउनलोड करके सेव कर पाएंगे।

डेटशीट में उपलब्ध कराई जाएंगी ये जरूरी जानकारी- यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 डेटशीट में विषयवार परीक्षा का नाम, सब्जेक्ट कोड, परीक्षा तिथि, परीक्षा का समय और परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

25 अक्टूबर तक सुधार का मौका: यूपी बोर्ड में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों में सुधार के लिए आखिरी मौका दिया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय है, इसके बाद विद्यार्थियों को सुधार का मौका नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में विद्यार्थी, नाम, जन्मतिथि या फोटो आदि की गलती को ठीक कर सकते हैं।

