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यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट से जुड़ी समस्या होगी हल, UPMSP ने बनाई ग्रीवांस सेल, छात्र ऐसे करें शिकायत

Apr 29, 2026 04:49 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र-छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रीवांस सेल (शिकायत एवं निस्तारण प्रकोष्ठ) का गठन किया है।

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट से जुड़ी समस्या होगी हल, UPMSP ने बनाई ग्रीवांस सेल, छात्र ऐसे करें शिकायत

यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र-छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रीवांस सेल (शिकायत एवं निस्तारण प्रकोष्ठ) का गठन किया है। छात्र-छात्राएं अपने परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

अपर सचिव (प्रशासन) सत्येन्द्र कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह ग्रीवांस सेल बुधवार से 29 मई तक सक्रिय रहेगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए विद्यार्थियों को इंटरनेट के अंकपत्र की प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। परीक्षार्थी अपने जनपद से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए परिषद की ओर से दूरभाष नंबर और ई-मेल एड्रेस भी जारी किए गए हैं। प्रयागराज कार्यालय से संबंधित विद्यार्थी 0532-2423265/9793908133-roallahabad1@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं

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कॉपियों की री-चेकिंग के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, जानें स्क्रूटनी के नियम

बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की री-चेकिंग यानी स्क्रूटनी की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप बेझिझक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपनी कॉपियों के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या है आवेदन की आखिरी तारी

यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल और गाइडलाइन्स के मुताबिक, जो भी छात्र अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, उन्हें 17 मई 2026 तक हर हाल में अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। यह डेडलाइन बेहद सख्त है। इस तारीख के बीत जाने के बाद किसी भी छात्र के आवेदन या अपील पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जहां तक फीस का सवाल है, तो छात्रों को प्रति आंसर स्क्रिप्ट (यानी प्रति विषय की कॉपी) 500 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। यहां छात्रों को एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी होगी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग के लिए आपको अलग-अलग फीस देनी होगी। आसान शब्दों में समझें तो, अगर आप किसी एक ही विषय की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कॉपियों की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो आपको कुल 1000 रुपये चुकाने होंगे।

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क्या होता है इस री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में?

अक्सर छात्रों के मन में सवाल होता है कि आखिर स्क्रूटनी में क्या होता है। यूपी बोर्ड आंसर शीट री-इवैल्यूएशन 2026 के तहत, आपकी कॉपियों की एक बार फिर से बड़ी बारीकी से जांच की जाती है। इस अहम प्रक्रिया में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि कहीं नंबरों को जोड़ने (टोटलिंग या कैलकुलेशन) में परीक्षक से कोई मानवीय भूल या गलती तो नहीं हुई है। इसके अलावा, अगर परीक्षक द्वारा किसी सही जवाब पर गलत तरीके से मार्किंग कर दी गई है या कॉपी जांचते वक्त किसी जवाब को चेक करना ही छूट गया है और उस पर नंबर नहीं दिए गए हैं, तो इन सभी त्रुटियों को सुधारा जाता है। यह सुनहरा मौका छात्रों को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा जताने का एक जरिया है। बोर्ड ने कड़े शब्दों में यह भी साफ कर दिया है कि बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे सीधे पोस्ट से भेजे गए या पूरी तरह से ऑफलाइन आवेदनों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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यूपी बोर्ड स्क्रूटनी 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई?

अगर आप री-चेकिंग के लिए अप्लाई करने का मन बना चुके हैं, तो बिना किसी कंफ्यूजन के नीचे दिए गए इन बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in खोलें।

2. होमपेज पर जाते ही आपको “Online Application for Scrutiny 2026” (स्क्रूटनी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन) का एक चमकता हुआ लिंक दिखाई देगा, उस पर तुरंत क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको अपना बोर्ड का रोल नंबर और सेंटर कोड बिल्कुल सही-सही भरना होगा।

4. इसके बाद आपको सरकारी ट्रेजरी (खजाने) में ट्रेजरी चालान के माध्यम से अपनी स्क्रूटनी की तय फीस जमा करनी होगी।

5. फीस सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, भरे हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट की रसीद को डाउनलोड करें और उसका एक साफ प्रिंट आउट निकाल लें।

6. अब इस प्रिंट किए गए फॉर्म के साथ अपने ओरिजिनल ट्रेजरी चालान को अच्छी तरह से स्टेपल या अटैच करें।

7. आखिर में, अपने जिले के आधार पर इन सभी जरूरी दस्तावेजों को एक लिफाफे में बंद करके केवल रजिस्टर्ड पोस्ट (पंजीकृत डाक) के जरिए यूपीएमएसपी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (रीजनल ऑफिस) के पते पर भेज दें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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