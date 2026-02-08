Hindustan Hindi News
UP Board Admit Card 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं एडमिट कार्ड का इंतजार, 18 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

संक्षेप:

UPMSP UP Board Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी करने वाला है।

UP Board Class 10, 12 Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी करने वाला है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे लाखों छात्र अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, एडमिट कार्ड परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

कब शुरू होंगी परीक्षाएं? (परीक्षा शेड्यूल)

यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा।

पहली शिफ्ट: सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:45 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक।

हाई स्कूल की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 तक समाप्त होंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी मार्च के दूसरे सप्ताह तक पूरी कर ली जाएंगी।

एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करें?

यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए दो तरीके उपलब्ध होते हैं:

स्कूल के माध्यम से: आमतौर पर, बोर्ड स्कूलों के लॉगिन पोर्टल पर एडमिट कार्ड भेजता है। स्कूल के प्रधानाचार्य इन्हें डाउनलोड कर, हस्ताक्षर और मुहर लगाकर छात्रों को वितरित करते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क करें।

ऑनलाइन डाउनलोड: यदि बोर्ड छात्रों को व्यक्तिगत डाउनलोड की अनुमति देता है, तो वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना 'रोल नंबर' और 'जन्मतिथि' दर्ज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं।

छात्र एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड मिलने के बाद, उम्मीदवारों को नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से देख लेना चाहिए:

छात्र का नाम और माता-पिता का नाम।

रोल नंबर और पंजीकरण संख्या।

परीक्षा केंद्र का नाम और पता।

विषयों की सूची और उनकी तारीखें।

छात्र का फोटो और सिग्नेचर।

यदि किसी जानकारी में कोई गलती पाई जाती है, तो छात्र को तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए ताकि समय रहते उसमें सुधार किया जा सके।

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपी बोर्ड ने इस बार भी सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक अतिरिक्त फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड) ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना सुरक्षित रहेगा।

