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यूपी बोर्ड से 634 गुना CBSE विद्यार्थियों को 95 प्रतिशत अंक, 12वीं किस बोर्ड से करने में फायदा, कौन सा स्कोरिंग

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी बोर्ड की तुलना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 95 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले मेधावियों की संख्या 634 गुना से अधिक है।

यूपी बोर्ड से 634 गुना CBSE विद्यार्थियों को 95 प्रतिशत अंक, 12वीं किस बोर्ड से करने में फायदा, कौन सा स्कोरिंग

यूपी बोर्ड की तुलना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 95 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले मेधावियों की संख्या 634 गुना से अधिक है। सीबीएसई ने 13 मई जबकि यूपी बोर्ड ने 23 अप्रैल को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया था। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत 25,75,460 परीक्षार्थियों में से 24,86,072 सम्मिलित हुए और इनमें से 19,98,317 (80.38 प्रतिशत) सफल रहे। वहीं, सीबीएसई की इंटरमीडिएट परीक्षा में देश-विदेश में पंजीकृत 17,80,365 छात्र-छात्राओं में से 17,68,968 शामिल हुए और उनमें से 15,07,109 (85.20 फीसदी) पास हैं।

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दोनों बोर्ड के परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने पर रोचक तथ्य देखने को मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि सीबीएसई में 95 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावियों की संख्या 17113 है जबकि यूपी बोर्ड के महज 27 छात्र-छात्राओं को ही 95 फीसदी या अधिक नंबर मिल सके हैं। इस लिहाज से यूपी बोर्ड की तुलना में सीबीएसई के 634 गुना मेधावियों को यह जादुई आंकड़ा पार करने में सफलता मिली है। इसी प्रकार यूपी बोर्ड के 831 विद्यार्थियों को 90 प्रतिशत या अधिक नंबर मिले हैं जबकि सीबीएसई के 94028 होनहारों को 90 फीसदी या अधिक नंबर मिले हैं।

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अंग्रेजी में सीबीएसई के 2401 मेधावियों को मिले पूरे 100 अंक

सीबीएसई के 2401 मेधावियों को 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा में शत-प्रतिशत अंक मिले हैं। विषयवार शतकवीरों की संख्या देखें तो जीव विज्ञान में 1343, गणित में 1283, भौतिक विज्ञान में 1061, सिविक्स में 725 होनहारों ने 100 नंबर के प्रश्नपत्र में पूरे 100 अंक हासिल किए हैं। अर्थशास्त्र में 435, इतिहास में 409, भूगोल में 284, गृह विज्ञान में 222 और संस्कृत में 119 परीक्षार्थियों को शत-प्रतिशत नंबर मिले हैं।

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Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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