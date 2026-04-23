Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UPMSP UP Board Result 2026: बस एक लिंक और यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आराम से हो जाएगा चेक

Apr 23, 2026 01:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। छात्र अपना रिजल्ट बस एक लिंक पर क्लिक कर आसानी से चेक कर सकेंगे। 

UPMSP UP Board Result 2026: बस एक लिंक और यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आराम से हो जाएगा चेक

UPMSP 10th, 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। छात्र अपना रिजल्ट upmsp.edu.in और डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर रोल नंबर से नतीजे चेक कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नतीजे जारी होते ही आपको फोन पर परिणाम का अलर्ट आए तो नीचे दिए गए एक लिंक पर क्लिक कर फौरन रजिस्ट्रेशन कर लें। आपका रिजल्ट बिना किसी परेशानी के आसाना से आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का लिंक

यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का लिंक

इस बार यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के विद्यार्थी अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डिजिलॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिए results.digilocker.gov.in पर जाकर एक्सेस डिजिलॉकर नाउ पर क्लिक करना होगा।

ये भी पढ़ें:LIVE : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट Link , कुछ देर में यहां मिलेगी मार्कशीट

यूपी बोर्ड रिजल्ट की मार्कशीट ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर, परीक्षाफल लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां 'UP Board High School Result 2026' या 'UP Board intermediate Result 2026' लिंक करें।

स्टेप 4: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 5: यूपी बोर्ड 10वीं या 12वीं की ऑनलाइन मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें।

स्टेप 6: ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें।

ये भी पढ़ें:LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कुछ ही पलों में होगा जारी, ऐसे करें चेक

यूपी बोर्ड पासिंग मार्क्स पॉलिसी

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर कक्षा में पास होने के लिए हर स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक लाने जरूरी हैं। अगर कोई छात्र कुछ अंकों से चूकता है तो उसे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एक या दो विषयों में फेल होने यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त न कर पाने पर सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठकर पास होने का मौका मिलता है।

यूपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

results.digilocker.gov.in

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट पर होगी ये जानकारी

रोल नंबर

पिता का नाम

माता का नाम

विषय का नाम

स्कूल का नाम

सैद्धांतिक परीक्षा प्राप्तांक

प्रैक्टिकल में प्राप्तांक

कुल प्राप्तांक

कुल अंक

रिजल्ट का स्टेटस

डिवीजन

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के टॉपरों को मिलेंग अवॉर्ड

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में मेरिट में टॉप स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को ढेरों इनाम मिलेंगे। कैश प्राइज के अलावा इन्हें लैपटॉप, मेडल जैसे इनाम भी दिए जाएंगे। यूपी सरकार बोर्ड परीक्षा टॉपर्स के इनाम के लिए बजट रखती है। जिला स्तरीय मेरिट सूची में जगह बनाने वाले बच्चों को भी इनाम मिलता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UP Board Result UP Board 10th Result UP Board 12th Result
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।