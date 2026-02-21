UP Board Exam : बाइक और ऑटो से भेजी जा रही हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां
यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा के साथ लापरवाही हो रही है। कॉपियों को बिना पुलिस अभिरक्षा में ही संकलन केंद्रों तक भेजा जा रहा है।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा के साथ लापरवाही हो रही है। दोनों पालियों की परीक्षा के बाद कॉपियों को बिना पुलिस अभिरक्षा में ही संकलन केंद्रों तक भेजा जा रहा है। जिस जिले में यूपी बोर्ड का मुख्यालय है वहीं पर कॉपियां पहुंचाने में लापरवाही हो रही है तो दूसरे जिलों में क्या व्यवस्था होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
शासन के सचिव मोहित गुप्ता ने सात जनवरी को सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया था कि परीक्षा के बाद केंद्र से संकलन केंद्र तक उत्तरपुस्तिकाओं का परिवहन पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से कराया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों व संकलन केंद्र/भंडारण केंद्र पर भी पुलिस अभिरक्षा बनाए रखी जएगी, अन्यथा की स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।
आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने शुक्रवार को पहली पाली की परीक्षा होने के बाद मुख्य संकलन केंद्र पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज का जायजा लिया तो अधिकांश परीक्षा केंद्रों से कॉपियां बाइक पर पहुंचती मिली। केंद्रों के दो कर्मचारी बाइक पर बीच में बंडल लेकर पहुंचाते मिले। उनके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। यही स्थिति जिले के अन्य संकलन केंद्रों की भी है।
गौरतलब है कि पिछले साल कुशीनगर में इसी तरह बाइक पर परीक्षा केंद्र से संकलन केंद्र तक हाईस्कूल अंग्रेजी की कॉपियां ले जाते समय 250 कॉपियों का बंडल गुम हो गया था। इसके चलते बोर्ड को संबंधित परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी।
यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा कि अगर बोर्ड परीक्षा की कॉपियां पहुंचाने में लापरवाही हो रही है तो जिला स्कूल निरीक्षक से रिपोर्ट ली जाएगी।
परीक्षा में पकड़े गए पांच सॉल्वर, एफआईआर दर्ज
यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को पांच सॉल्वर पकड़े गए। सभी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर कराई गई है। इसके अलावा तीन परीक्षार्थियों को अनुचित साधन का उपयोग करते हुए भी पकड़ा गया। सभी 75 जिलों से मिली सूचना के मुताबिक तीसरे दिन की परीक्षा में 298959 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
पहली पाली में सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक हाईस्कूल सामाजिक विज्ञान एवं इंटरमीडिएट कृषि शस्य विज्ञान-प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1) एवं कृषि शस्य विज्ञान-षष्टम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2) की परीक्षा प्रदेश के 8,033 केंद्रों पर कराई गई। इसमें पंजीकृत हाईस्कूल के 27,44,730 तथा इंटरमीडिएट के 22,357 कुल 27,67,087 परीक्षार्थियों में से 170190 अनुपस्थित रहे।
दूसरी पाली में दोपहर दो से 5:15 बजे तक इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा 7,997 केंद्रों पर कराई गई। इंटर अंग्रेजी में पंजीकृत 23,54,918 परीक्षार्थियों में से 2226149 उपस्थित रहे, जबकि 128769 अनुपस्थित रहे। पहली पाली में गोरखपुर और प्रतापगढ़ में एक-एक, जबकि दूसरी पाली में झांसी, कन्नौज व एटा में एक-एक कुल पांच सॉल्वर को पकड़ा गया। अब तक कुल 11 सॉल्वर पकड़े जा चुके हैं। हाईस्कूल में फिरोजाबाद व मैनपुरी में एक-एक बालक व इंटर में कन्नौज में एक बालक अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़ा गया।
प्रयागराज में 93 प्रतिशत से अधिक रही उपस्थिति
प्रयागराज। जिले में शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा के दौरान 93 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति रही। हाईस्कूल में 94345 परीक्षार्थियों में से 87967 (93.23 प्रतिशत) उपस्थित, जबकि 6378 अनुपस्थित रहे। इंटर अंग्रेजी में पंजीकृत 87034 परीक्षार्थियों में से 81745 (93.29 फीसदी) उपस्थित, जबकि 5289 गैरहाजिर रहे। कृषि के पेपर में 235 में से 224 (95.32 प्रतिशत) उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी