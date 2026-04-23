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UP Board Result 2026: रिजल्ट देखने के लिए चाहिए ये जरूरी डिटेल्स, नोट करके अभी से रख लें पास

Apr 23, 2026 01:37 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज यानी 23 अप्रैल को जारी होगा। चलिए जानते हैं कि रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों को पास में क्या-क्या रखना चाहिए।

UP Board Result 2026: रिजल्ट देखने के लिए चाहिए ये जरूरी डिटेल्स, नोट करके अभी से रख लें पास

UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज यानी 23 अप्रैल को जारी होगा। छात्र अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकेंगे। UP Board Result 2026 Link हालांकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों को कुछ चीजें पहले ही पास में रख लेनी है, ताकि रिजल्ट जारी होने के बाद कोई हड़बड़ाहट ना हो। चलिए जानते हैं कि रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों को पास में क्या-क्या रखना चाहिए।

जरूरी डिटेल्स

इन डिटेल्स के बिना छात्र अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे।

रिजल्ट देखने के लिए जरूरी जानकारी में शामिल हैं:

रोल नंबर

रोल कोड

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

ये सभी डिटेल्स एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होती हैं। इसलिए रिजल्ट से पहले अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें और पास में रखें।

ये भी पढ़ें:LIVE : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट Link , कुछ देर में यहां मिलेगी मार्कशीट

मोबाइल और इंटरनेट होना जरूरी

रिजल्ट देखने के लिए मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पहले से तैयार रखें।

सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा हो।

इंटरनेट कनेक्शन तेज और स्थिर होना चाहिए।

धीमे नेटवर्क के कारण रिजल्ट खुलने में दिक्कत आ सकती है।

इसलिए पहले से अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक कर लें।

ये भी पढ़ें:LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कुछ ही पलों में होगा जारी, ऐसे करें चेक

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

स्टेप 1 - यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4- यूपी बोर्ड का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।

रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट में क्या देखें

रोल नंबर

विद्यार्थी का नाम

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

स्कूल का कोड

रजिस्ट्रेशन नंबर

सब्जेक्ट वाइज मार्क्स

सब्जेक्ट वाइज ग्रेड

टोटल मार्क्स

रिजल्ट का स्टेटस (पास/ फेल/ कंपार्टमेंट)

डिवीजन (फर्स्ट/ सेकंड/ थर्ड)

52 लाख छात्रों का इंतजार खत्म

यूपी बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक किया गया था। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए करीब 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 8,033 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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