यूपी बोर्ड की शरण में देश भर के फेलियर, अन्य राज्यों के हजारों छात्र देंगे परीक्षा
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने के लिए दूसरे बोर्ड और राज्यों के तकरीबन छह हजार छात्र-छात्राओं ने प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में पंजीकरण कराया है।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने के लिए दूसरे बोर्ड और राज्यों के तकरीबन छह हजार छात्र-छात्राओं ने प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में पंजीकरण कराया है। आमतौर पर जब किसी बोर्ड या राज्य के परीक्षार्थी अपने यहां 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाते तो यूपी बोर्ड से परीक्षा देने आ जाते हैं। नकल माफिया भी उन्हें आश्वासन देकर लाते हैं कि नकल के सहारे पास करवा देंगे। हालांकि पिछले एक दशक में यूपी बोर्ड ने बहुत अधिक सख्ती बढ़ाई है जिसके चलते दूसरे बोर्ड और बाहरी राज्यों के परीक्षार्थियों की संख्या में बहुत कमी आई है। पहले जो संख्या लाखों में होती थी वह छह हजार से भी कम रह गई है।
हाईस्कूल में 2085 और इंटर में 3876 प्राइवेट परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दूसरे बोर्ड या राज्य के हैं। हाईस्कूल में सर्वाधिक 1404 छात्र-छात्राएं सीबीएसई के हैं। बिहार के 147 और उत्तराखंड के 103 परीक्षार्थी हैं। वहीं इंटर में 3077 परीक्षार्थी सीबीएसई और बिहार के 404 छात्र-छात्राएं हैं। इनके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गुजरात, जम्मू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाड़ आदि राज्यों के परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है।
यूपी बोर्ड परीक्षा सेंटर्स की स्वीकृत लिस्ट जारी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परीक्षा केंद्र सूची परीक्षा वर्ष 2027 जारी कर दी गई है। सभी 75 जिलों के लिए सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रायोगिक परीक्षाएं दस जनवरी के बाद संभावित
जनगणना के कारण यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा कराना चुनौती बन गया है। विधानसभा चुनाव के कारण पांच फरवरी से ही बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। इस लिहाज से इंटरमीडिएट और हाईस्कूल (विज्ञान और गृह विज्ञान) की प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिसम्बर से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक खत्म होनी थी। हालांकि पांच जनवरी तक जनगणना और उसके बाद फॉलोअप के कारण प्रयोगात्मक परीक्षाएं दस जनवरी के बाद प्रस्तावित की जा रही है। इस साल हाईस्कूल (विज्ञान और गृह विज्ञान) विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा फिर से शुरू होने के कारण प्रैक्टिकल में परीक्षार्थियों की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई है। इसी के चलते यूपी बोर्ड ने दिसंबर से प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन जनगणना की तारीखें के आने के बाद पूरी कार्ययोजना पर नए सिरे से काम करना पड़ रहा है। इस बार 10वीं-12वीं में 52,11,570 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं जबकि पिछले साल 53,37,432 परीक्षार्थी थे। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि जनगणना शुरू हो गयी है ऐसे में जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं दिसंबर में होनी थी वह अब दस जनवरी के बाद शुरू हो सकेंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी