Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPMSP Center List 2026: 769 schools disqualified from becoming UP Board 10th 12th exam centers even before selection pro
UPMSP Center List 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनने से पहले ही रेस से बाहर हुए 769 स्कूल

UPMSP Center List 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनने से पहले ही रेस से बाहर हुए 769 स्कूल

संक्षेप:

UPMSP Center List 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए केंद्र निर्धारण से पहले ही 769 स्कूल रेस से बाहर हो गए। 254 स्कूल तो 2025 और उससे पहले ही बोर्ड परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों के कारण डिबार कर दिए गए थे।

Dec 19, 2025 09:25 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

UPMSP Center List 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए केंद्र निर्धारण से पहले ही 769 स्कूल रेस से बाहर हो गए। 254 स्कूल तो 2025 और उससे पहले ही बोर्ड परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों के कारण डिबार कर दिए गए थे। वहीं, 515 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें केंद्र बनाने से ही प्रतिबंधित कर दिया गया था यानि बोर्ड के स्तर से ऑनलाइन केंद्र आवंटन से पहले ही इन स्कूलों को बाहर कर दिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को डिबार और प्रतिबंधित स्कूलों की सूची भी भेजी गई है। प्रतिबंधित 515 स्कूलों में से 130 अकेले एटा जिले के हैं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह का कहना है कि ऐसे 208 राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रतिबंधित किए गए है जिन्हें हर साल बोर्ड तो ऑनलाइन केंद्र बनाता था लेकिन जिलों की सूची में उनके नाम कट जाते थे। इसलिए इस बार उन्हें पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा केंद्रों की लिस्ट upmsp.edu.in पर अपलोड

इस साल डिबार हुए स्कूलों में एक चौथाई प्रयागराज के

यूपी बोर्ड ने प्रदेशभर के जिन 254 स्कूलों को डिबार सूची में रखा है उनमें से 49 स्कूल ऐसे हैं जो 2025 की परीक्षा में गड़बड़ी के कारण डिबार किए गए हैं। मजे की बात है इन 49 स्कूलों में अकेले प्रयागराज के लगभग एक चौथाई 12 स्कूल शामिल हैं। इनमें सूरजदीन भगवानदीन यादव इंटर कॉलेज पचदेवरा अटरामपुर और स्व. इन्द्राणी देवी शुक्ल इंटर कॉलेज, भूसलपुर पिपरी को 2026 की परीक्षा से हमेशा के लिए डिबार कर दिया गया है जबकि शेष दस कॉलेज तीन साल के लिए डिबार किए गए हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Up Board Up Board Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।