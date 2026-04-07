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UP Assistant Professor Exam Date 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित, कल आएगी एग्जाम सिटी स्लिप

Apr 07, 2026 07:51 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPHESC Assistant Professor Exam 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए होने वाली ‘पुनर्परीक्षा’ की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 18 और 19 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएगी।

UP Assistant Professor Exam Date 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित, कल आएगी एग्जाम सिटी स्लिप

UP Assistant Professor Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए होने वाली ‘पुनर्परीक्षा’ की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा प्रदेश के विभिन्न प्रमुख जनपदों में आयोजित की जाएगी, जिसका इंतजार लाखों उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे थे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में लगभग 1017 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।

दो दिनों तक चलेगा परीक्षाओं का दौर

आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यह महत्वपूर्ण परीक्षा 18 और 19 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुचिता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसे प्रदेश के छह प्रमुख जनपदों—आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी—में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन शहरों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रत्येक दिन दो पालियों में संपन्न होगी । पहली पाली का समय सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक चलेगी।

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सब्जेक्ट-वाइज एग्जाम शेड्यूल

18 अप्रैल, 2026 की परीक्षा: इस दिन पहली पाली (सुबह) में एशियन कल्चर, म्यूजिक तबला, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन और जूलॉजी जैसे विषयों की परीक्षा होगी। वहीं, दूसरी पाली (दोपहर) में बॉटनी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, हिंदी, लॉ, एनिमल हस्बैंड्री एंड डेयरीइंग, म्यूजिक वोकल, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी विषयों के अभ्यर्थियों को शामिल होना होगा।

19 अप्रैल, 2026 की परीक्षा: दूसरे दिन की सुबह की पाली में हॉर्टिकल्चर, मिलिट्री साइंस/डिफेंस स्टडीज, ड्राइंग, होम साइंस, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी की परीक्षा आयोजित होगी। अंतिम पाली (दोपहर) में स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, कॉमर्स, म्यूज़िक सितार/इंस्ट्रूमेंटल और फिजिक्स विषयों के लिए परीक्षा होगी ।

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एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सिटी स्लिप कल 08 अप्रैल, 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी डिटेल्स दर्ज कर अपना परीक्षा शहर देख सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड 15 अप्रैल, 2026 से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को वैलिड एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आयोग की वेबसाइट चेक करते रहें और परीक्षा के नियमों का पालन करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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