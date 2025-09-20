UPESSC : असिस्टेट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी टालेगा आयोग, 3 बार TGT व 4 बार स्थगित कर चुका है PGT परीक्षा

परीक्षा का परिणाम चार सितंबर को घोषित करने के साथ ही UPESSC ने दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्तूबर तक और 28 अक्तूबर से चार नवंबर तक साक्षात्कार करने की सूचना दी थी।

यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 25 सितंबर से प्रस्तावित साक्षात्कार भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टालना पड़ेगा। 16 और 17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा का परिणाम चार सितंबर को घोषित करने के साथ ही आयोग ने दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्तूबर तक और 28 अक्तूबर से चार नवंबर तक साक्षात्कार करने की सूचना दी थी।

नियमानुसार साक्षात्कार से दस दिन पहले इसके प्रवेश पत्र जारी हो जाने चाहिए थे। साक्षात्कार में अब केवल पांच दिन बचे हैं और अब तक इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। इस भर्ती परीक्षा की कॉपी जंचवाने से लेकर कटऑफ जारी करने और चयन तक की कार्यवाही पूरी करने के लिए शासन की ओर से 12 जून को गठित चार सदस्यीय कमेटी के सदस्यों को भी साक्षात्कार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।