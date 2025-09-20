UPESSC will also postpone the interview for Assistant Professor postponed the TGT exam 3 times and PGT exam 4 time UPESSC : असिस्टेट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी टालेगा आयोग, 3 बार TGT व 4 बार स्थगित कर चुका है PGT परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
परीक्षा का परिणाम चार सितंबर को घोषित करने के साथ ही UPESSC ने दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्तूबर तक और 28 अक्तूबर से चार नवंबर तक साक्षात्कार करने की सूचना दी थी।

Sat, 20 Sep 2025
यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 25 सितंबर से प्रस्तावित साक्षात्कार भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टालना पड़ेगा। 16 और 17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा का परिणाम चार सितंबर को घोषित करने के साथ ही आयोग ने दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्तूबर तक और 28 अक्तूबर से चार नवंबर तक साक्षात्कार करने की सूचना दी थी।

नियमानुसार साक्षात्कार से दस दिन पहले इसके प्रवेश पत्र जारी हो जाने चाहिए थे। साक्षात्कार में अब केवल पांच दिन बचे हैं और अब तक इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। इस भर्ती परीक्षा की कॉपी जंचवाने से लेकर कटऑफ जारी करने और चयन तक की कार्यवाही पूरी करने के लिए शासन की ओर से 12 जून को गठित चार सदस्यीय कमेटी के सदस्यों को भी साक्षात्कार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

तीन बार टीजीटी और चार बार टाली जा चुकी पीजीटी की परीक्षा तिथि

आयोग में अनिर्णय का आलम यह है कि तीन बार टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक) और पांच बार पीजीटी (प्रवक्ता) की परीक्षा तिथि टाली जा चुकी है। आयोग ने सबसे पहले चार व पांच अप्रैल को टीजीटी की लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। बाद में यह परीक्षा 14 व 15 मई को और फिर 21 और 22 जुलाई को परीक्षा कराने पर सहमति बनी। अब 18 व 19 दिसम्बर को परीक्षा प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सबसे पहले 11 व 12 अप्रैल को कराने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद पीजीटी की परीक्षा तिथि 18 व 19 जून और फिर 20 व 21 जून को तय की गई थी। उसके बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा का निर्णय लिया गया। अब 15 व 16 अक्तूबर को परीक्षा कराने पर सहमति बनी है।

