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UPHESC : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में 3155 सफल, 33 विषयों के 910 पदों पर होगी भर्ती

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक आचार्य भर्ती के 910 पदों के लिए आयोजित पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 39,192 अभ्यर्थियों में से 3,155 को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है।

UPHESC : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में 3155 सफल, 33 विषयों के 910 पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 (सहायक आचार्य) के तहत कुल 33 विषयों के 910 पदों के लिए 18 और 19 अप्रैल को आयोजित लिखित पुनर्परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को घोषित कर दिया। उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित कुल 39192 अभ्यर्थियों में से 3155 को साक्षात्कार के लिए औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है। परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

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लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल अभ्यर्थियों की विषयवार एवं श्रेणीवार साक्षात्कार तिथि तथा आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग में होने वाले पीजीटी के साक्षात्कार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के परीक्षा परिणाम की तैयारी एवं यूपीटीईटी की आगामी परीक्षा के कारण आयोग की वेबसाइट पर मध्य जुलाई तक घोषित किया जाएगा। साक्षात्कार की सूचना अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र में दी गई ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि से 21 दिन पूर्व अपने सभी वांछित मूल अभिलेखों को अपलोड करने के बाद ही साक्षात्कार-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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आयोग ने साफ किया है कि यह परीक्षा परिणाम उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-368/2026 हरविंदर सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 17 अप्रैल को पारित आदेश एवं उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (डायरी) संख्या-23758/2026 धीरज चंदानी एवं उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 25 मई को पारित आदेश के अधीन रहेगा। अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयोग भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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एलटी ग्रेड कला मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) के कला विषय की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 जून को लखनऊ में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अनुसचिव शैलेन्द्र सिंह ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अपने ओटीआर नंबर के जरिए प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केन्द्र पर दो फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है। केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने डेढ़ घंटा पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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