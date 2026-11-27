यूपी में 17735 पदों पर टीजीटी भर्ती में समकक्ष योग्यता वालों से भी मांगे आवेदन, 2 साल वाले डिग्रीधारकों को हरी झंडी
यूपी टीजीटी भर्ती के 17,735 पदों के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम दो वर्ष का डिग्री कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक में 50% या स्नातकोत्तर में 45% अंक होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17735 पदों पर भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को भी 28 नवंबर तक आवेदन की अनुमति दी गई है, जिन्होंने संबंधित विषय में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का ऐसा डिग्री पाठ्यक्रम किया है, जिसे स्नातक डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है तथा जिन्होंने स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट में आशुतोष मिश्रा एवं 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा उससे संबद्ध रिट याचिकाओं में गुरुवार को पारित आदेश के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को विज्ञापन के सापेक्ष अनंतिम रूप से आवेदन करने तथा चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गई है।
ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थन पूरी तरह अनन्तिम (औपबंधिक) रहेगा एवं संबंधित अंकपत्रों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन तथा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति के अधीन होगा। उपसचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की ओर से दी गई अनुमति केवल आवेदन प्रस्तुत करने एवं चयन प्रक्रिया में अनंतिम रूप से प्रतिभाग करने तक सीमित है।
टीजीटी भर्ती परीक्षा पैटर्न
कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न विभाजन: 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 90 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे।
अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे (कुल 360 अंक)।
समय अवधि: 2 घंटे।
नेगेटिव मार्किंग : हां, प्रत्येक गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक घटाया जाएगा।
भाषा माध्यम: प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा विषयों को छोड़कर)।
चयन प्रक्रिया :
लिखित परीक्षा (360 अंक): TGT पद के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर होगा (इसमें साक्षात्कार नहीं है)।
डीवी: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
टीजीटी भर्ती में मान्य शास्त्री व चार वर्षीय बीएड
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17735 पदों पर भर्ती के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री (संस्कृत) के साथ ही चार वर्षीय इंटीग्रेटेड (बीए बीड/बीएससी बीएड) के अभ्यर्थियों को मान्य कर लिया गया है।
बीएड (विशेष) को शामिल न करने पर जवाब मांगा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) भर्ती में बीएड (विशेष शिक्षा) को बीएड के समकक्ष योग्यता के रूप में शामिल न किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने जटाशंकर शर्मा एवं 38 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी