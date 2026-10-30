यूपी 15000 शिक्षक भर्ती के लिए 7 लाख से ज्यादा आवेदन, एक पद के 47 दावेदार, चयन होगा मुश्किल
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार तक करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
UP Teacher Recruitment : आठ साल बाद आई बंपर यूपी शिक्षक भर्ती में तगड़ा कंपीटिशन होने वाला है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार तक करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। रिकॉर्ड तोड़ आवेदन से स्पर्धा बढ़ी है और शिक्षक के एक पद पर 47 दावेदार हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद अब वर्ष 2026 में भर्ती शुरू हुई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की तादाद बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 8 साल बाद सहायक अध्यापक पद के लिए भर्ती निकाली गई है। अब 4 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी शेष चार-पांच दिनों में आवेदन करने वालों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।
कहां कितने पद पर भर्ती निकली हुई है
- बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी परिषदीय विद्यालयों के लिए - 11508 पदों पर भर्ती
- सहायक अध्यापक प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय) के लिए- 897 पदों पर भर्ती
- प्रवक्ता संवर्ग/ PGT भर्ती के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2607 रिक्त पद
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7 नवंबर तक करें करेक्शन
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार के लिए सात नवंबर तक का अवसर दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किसी तरह का बदलाव करना है, वे तय समय के भीतर यह काम पूरा कर लें।
TGT, प्रिंसिपल और हेडमास्टर की 20000 भर्ती के आवेदन जारी
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जारी है। अंतिम तिथि 23 नवंबर है। टीजीटी के अलावा प्रिंसिपल के 1475 और हेडमास्टर के 1172 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। यानी कुल 20382 टीचिंग पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं।
यूपी के माध्यमिक स्कूलों में 20382 वैकेंसी
टीजीटी -17735
प्रिंसिपल - 1475
हेडमास्टर - 1172
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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