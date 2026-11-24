UP Super TET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी सुपर टीईटी 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। इस परीक्षा के जरिए राज्य में 12405 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग के अनुसार, परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी।

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी सुपर टीईटी 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। इस परीक्षा के जरिए राज्य में 12405 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग के अनुसार, परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप से उम्मीदवारों को पता चलेगा कि उनकी परीक्षा किस शहर या जिले में होगी। इससे वे परीक्षा के लिए यात्रा और रहने की व्यवस्था पहले से कर सकेंगे।

कब होगी यूपी सुपर टीईटी 2026 की परीक्षा? UPESSC की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, असिस्टेंट टीचर चयन परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप में परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है। हालांकि, परीक्षा केंद्र का पूरा पता अभी एडमिट कार्ड में मिलेगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती? यूपी सुपर टीईटी 2026 के जरिए कुल 12,405 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

विभाग और स्कूल- पदों की संख्या

बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी प्राथमिक स्कूलों में असिस्टेंट टीचर- 11,508

माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में असिस्टेंट टीचर- 897

कुल पद- 12,405

कैसे डाउनलोड करें यूपी सुपर टीईटी 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप? यूपी सुपर टीईटी 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

1. उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Latest Announcement' या 'Examination' सेक्शन खोलें।

3. फिर विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत 'City Slip of Assistant Teacher Selection Test 2026' लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद लॉगिन पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

5. लॉगिन करते ही आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।

6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

कब जारी होगा यूपी सुपर टीईटी 2026 का एडमिट कार्ड? यूपी सुपर टीईटी 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो चुकी है, लेकिन अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोग परीक्षा से दो से तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना होगा।

न12

परीक्षा पैटर्न समझान जरूरी यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में भाषा (हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी), विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से जुड़े सवाल शामिल होंगे। इन विषयों के प्रश्न कक्षा 12वीं के लेवल के होंगे। इसके अलावा, डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर से शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।