यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 1936 भर्ती के 1.27 लाख दावेदार, UPESSC ने जारी की एग्जाम सिटी, जानें एडमिट कार्ड डेट
यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों पर भर्ती के लिए 19 और 20 नवंबर को होने जा रही लिखित परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रविवार को जारी कर दी गई।
यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों पर भर्ती के लिए 19 और 20 नवंबर को होने जा रही लिखित परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रविवार को जारी कर दी गई। प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों के 81 केंद्रों पर 127571 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षार्थी www.upessc.up.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। ध्यान रखें कि ये एडमिट कार्ड नहीं हैं। परीक्षा के लिए वैध एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से 15 नवंबर से से डाउनलोड किए जा सकेंगे। बिना वैध एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
दोनों दिन प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली में 2:30 से शाम 4:30 बजे तक कराई जाएगी। प्रयागराज 27138, आगरा में 14692, मेरठ, गोरखपुर 11357, लखनऊ 14582 एवं वाराणसी में 31467 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ (होमपेज) पर उपलब्ध लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए आवंटित परीक्षा जिले की अग्रिम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाला विवरण केवल परीक्षा जिले की अग्रिम सूचना है।
सैलरी : पे मैट्रिक्स लेवल - 10 के अनुसार 57,700 - 1,82,400 रुपए प्रतिमाह
अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा।
चयन कुल 400 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं-
लिखित परीक्षा : कुल 360 अंक
कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
सामान्य ज्ञान : 30 प्रश्न
संबंधित विषय : 90 प्रश्न
परीक्षा की अवधि: 2 घंटे
साक्षात्कार : कुल 40 अंक
लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
2. मार्किंग स्कीम
सही उत्तर पर: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिए जाएंगे।
नेगेटिव मार्क्स: गलत उत्तर या एक से अधिक विकल्प चुनने पर 01 अंक काटा जाएगा।
मेरिट सूची एवं टाई-ब्रेकर नियम
मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा (360 अंक) + साक्षात्कार (40 अंक) के कुल योग के आधार पर बनाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी