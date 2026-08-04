UPESSC TGT PGT syllabus : यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का सिलेबस जारी, अब नेगेटिव मार्किंग
UPESSC ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) का पाठ्यक्रम सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया। दोनों में तीन-तीन अंकों के 90 प्रश्न विषय से संबंधित और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे।
UPESSC TGT PGT syllabus : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) का पाठ्यक्रम सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया। दोनों में तीन-तीन अंकों के 90 प्रश्न विषय से संबंधित और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। इस प्रकार कुल 360 अंकों की परीक्षा होगी। प्रवक्ता में 40 अंकों का साक्षात्कार भी होगा। खास बात यह है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। इससे पहले दोनों भर्ती में केवल विषय से संबंधित चार-चार अंकों के 125-125 प्रश्न पूछे जाते थे।
चयन आयोग ने अभी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।
संस्कृत के पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव
टीजीटी पीजीटी भर्ती के अधिकांश विषयों के पाठ्यक्रम में कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की मानें तो संस्कृत विषय में कुछ संशोधन किए गए हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का दावा है कि पीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति सूक्त, इंद्र सूक्त, यजुर्वेद संहिता में शिव संकल्प सूक्त, कठोपनिषद प्रथम अध्याय एक से तीन तक वैदिक साहित्य का इतिहास, अभिज्ञान शाकुंतलम जहां संपूर्ण था उसको चतुर्थांश को ही रखा गया है। वहीं उत्तर रामचरितम संपूर्ण था उसमें तृतीय अंक रख दिया गया है। टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में मेघदूतम और नीति शतकम को हटाकर संपूर्ण हितोपदेश, रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग तथा साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद जोड़ा गया है।
नई भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा को सौंपा। छात्र दिनेश यादव ने कहा कि लाखों डीएलएड एवं पात्र अभ्यर्थियों को लंबे समय से नई भर्ती का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर रोजगार अधिकार अभियान राष्ट्रीय संचालन समिति सदस्य आरबी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बिजली, सिंचाई, जल निगम, नगर निकायों, परिवहन निगम, आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज आदि में खाली एक लाख से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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