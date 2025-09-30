UPESSC UP PGT Exam : यूपी पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा 5वीं बार टली, परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग

UPESSC PGT Exam : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय की विदाई के तीन दिन बाद सोमवार को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) की लिखित परीक्षा टाल दी गई। यह पांचवां मौका है जब अपरिहार्य कारणों से यह परीक्षा टाली गई है। सबसे पहले प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को कराने का निर्णय हुआ था।

उसके बाद पीजीटी की परीक्षा तिथि 18 व 19 जून और फिर 20 व 21 जून को तय की गई थी। उसके बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा का निर्णय लिया गया। एक अगस्त को आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर 15 व 16 अक्तूबर को प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की सूचना दी थी। पूर्व अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय की विदाई के दिन 26 सितंबर को इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि यह परीक्षा समय से नहीं हो पाएगी लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष रामसुचित ने शासन के निर्देशों के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन और अधियाचन प्राप्त कर विज्ञापन की कार्यवाही करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उस समय लगा कि परीक्षा समय से हो जाएगी लेकिन तीन दिन बाद ही प्रतियोगी छात्रों का भ्रम टूट गया। इससे पहले प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) की परीक्षा तिथि भी तीन बार टाली जा चुकी है। टीजीटी की परीक्षा पहले चार व पांच अप्रैल को, फिर 14 व 15 मई और उसके बाद 21-22 जुलाई को परीक्षा कराने पर सहमति तो बनी लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। अब 18 व 19 दिसम्बर को परीक्षा प्रस्तावित है।