UPESSC TGT : यूपी टीजीटी परीक्षा के 14000 OMR शीट रद्द, 4 साल से कर रहे थे भर्ती का इंतजार
उत्तर प्रदेश के टीजीटी 2022 के 3539 पदों पर भर्ती के लिए तीन और चार जून को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल 14 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की ओएमआर आधारित उत्तर पत्रक रद्द कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) 2022 के 3539 पदों पर भर्ती के लिए तीन और चार जून को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल 14 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की ओएमआर आधारित उत्तर पत्रक निरस्त कर दी गई है। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने ओएमआर पर अपना रोल नंबर, विषय या दूसरी महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित गोला सही से नहीं भरा था। 30 जून को चयन आयोग ने जब लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो इन अभ्यर्थियों के होश उड़ गए क्योंकि चार साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे ये अभ्यर्थी बिना मूल्यांकन के ही भर्ती की रेस से बाहर हो गए थे। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने चयन आयोग में प्रत्यावेदन देकर दोबारा मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने त्रुटिपूर्ण ओएमआर के मूल्यांकन के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं भी की हैं।
उधर, चयन आयोग के पीआरओ एवं उपसचिव डॉ. संजय सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि ओएमआर (उत्तर पत्रक) में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है, तो उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अब किसी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं है।
गौरतलब है कि परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 8,68,531 अभ्यर्थियों में से 4,34,464 (50.02 प्रतिशत) परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 14 हजार से अधिक (तीन प्रतिशत से अधिक) अभ्यर्थी बिना मूल्यांकन के बाहर हो गए हैं।
यूपी में 80 हजार शिक्षक भर्ती अगस्त में संभव
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 80 हजार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने मेरठ का दौरा किया। बताया कि अगस्त में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आयोग को संबंधित विभागों से अधियाचन प्राप्त होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्रस्तावित भर्ती में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए करीब 18 हजार टीजीटी, 3 हजार पीजीटी और लगभग 2,500 प्रधानाचार्य पद शामिल हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 55 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में लगभग 1,700 सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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