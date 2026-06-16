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UPESSC : यूपी में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 24000 पहुंची, सत्यापन में बढ़ीं वैकेंसी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ रही है। एक महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 23213 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी।

UPESSC : यूपी में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 24000 पहुंची, सत्यापन में बढ़ीं वैकेंसी

उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 23213 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी। इनमें प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, प्रवक्ता 2705, सहायक अध्यापक 16114 और सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 1889 के पद शामिल थे।

कई स्कूलों के प्रबंधकों ने सभी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी थी। शिक्षा निदेशालय ने दोबारा जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन कराया तो पदों की संख्या बढ़कर 23798 तक पहुंच गई हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों का ब्योरा अपलोड किया जा रहा है और आने वाले समय में रिक्तियों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है।

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अल्पसंख्यक कॉलेजों का ब्योरा बाद में भेजेंगे

प्रदेश के 319 अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों की सूचना अलग से भेजी जाएगी। पहले इन कॉलेजों में प्रबंधकों के स्तर से नियुक्ति होती थी। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद 2018 में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि प्रबंधतंत्र इससे सहमत नहीं था और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थाओं की नियमावली से छेड़छाड़ किए बगैर चयन आयोग के माध्यम से योग्य शिक्षकों की भर्ती को सही ठहराया है।

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पुरानी नियमावली से भर्ती के आश्वासन पर धरना स्थगित

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर स्थित धरनास्थल पर युवा मंच का धरना सोमवार को पांचवें दिन स्थगित हो गया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामताराम पाल और शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव संजय सिंह ने उनकी मांगें शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

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उन्होंने कहा कि प्रवक्ता में बिना बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने, प्राविधिक कला की योग्यता को पुनः नियमावली में शामिल करने, संगीत, हिन्दी व अंग्रेजी के विवाद को समाप्त करने तथा कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने सहित सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर अशोक कुमार सिंह, अमित पांडेय, विनय मौर्य, शीतला प्रसाद ओझा, अखिलेश वर्मा, सुशोभित चौरसिया आदि मौजूद रहे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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