UPESSC : यूपी में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 24000 पहुंची, सत्यापन में बढ़ीं वैकेंसी
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ रही है। एक महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 23213 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी।
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 23213 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी। इनमें प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, प्रवक्ता 2705, सहायक अध्यापक 16114 और सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 1889 के पद शामिल थे।
कई स्कूलों के प्रबंधकों ने सभी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी थी। शिक्षा निदेशालय ने दोबारा जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन कराया तो पदों की संख्या बढ़कर 23798 तक पहुंच गई हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों का ब्योरा अपलोड किया जा रहा है और आने वाले समय में रिक्तियों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है।
अल्पसंख्यक कॉलेजों का ब्योरा बाद में भेजेंगे
प्रदेश के 319 अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों की सूचना अलग से भेजी जाएगी। पहले इन कॉलेजों में प्रबंधकों के स्तर से नियुक्ति होती थी। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद 2018 में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि प्रबंधतंत्र इससे सहमत नहीं था और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थाओं की नियमावली से छेड़छाड़ किए बगैर चयन आयोग के माध्यम से योग्य शिक्षकों की भर्ती को सही ठहराया है।
पुरानी नियमावली से भर्ती के आश्वासन पर धरना स्थगित
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर स्थित धरनास्थल पर युवा मंच का धरना सोमवार को पांचवें दिन स्थगित हो गया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामताराम पाल और शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव संजय सिंह ने उनकी मांगें शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रवक्ता में बिना बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने, प्राविधिक कला की योग्यता को पुनः नियमावली में शामिल करने, संगीत, हिन्दी व अंग्रेजी के विवाद को समाप्त करने तथा कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने सहित सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर अशोक कुमार सिंह, अमित पांडेय, विनय मौर्य, शीतला प्रसाद ओझा, अखिलेश वर्मा, सुशोभित चौरसिया आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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