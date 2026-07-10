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UPESSC : असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर भर्ती, योग्य अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की वेबसाइट एक बार फिर खोल दी गई है।

UPESSC : असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर भर्ती, योग्य अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की वेबसाइट एक बार फिर खोल दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 28 अप्रैल तक अर्ह सभी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे है। अभ्यर्थी शुक्रवार से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

आयोग ने विज्ञापन संख्या-51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य पदों के साथ बीएड के 107 पदों के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन मांगा था। हालांकि अंजू व दो अन्य की ओर से दायर याचिका में नौ दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की अर्हता एनसीटीई मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापित करने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग ने हाईकोर्ट की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज हो गई। उसके बाद नया आयोग गठित हो गया और 23 मई 2025 को नए सिरे विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन मांगे गए।

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एसएससी : 303 पदों पर होगी अनुवादक भर्ती

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त अनुवादक भर्ती 2026 में 303 पदों पर चयन होगा। 23 अप्रैल को जारी विज्ञापन में 84 पद का ही जिक्र था। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से नौ जुलाई तक 303 रिक्त पदों की सूचना मिली है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 156, ओबीसी 75, एससी 37, ईडब्ल्यूएस 20, एसटी 15 पद शामिल हैं। जूनियर ट्रांसलेटर के सर्वाधिक 90 पद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में हैं। इसके बाद संचार मंत्रालय में जूनियर ट्रांसलेटर के 76 पद हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन बॉर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन में जूनियर ट्रांसलेटर के 33 जबकि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में जूनियर ट्रांसलेटर के 12 पद हैं।

13 ट्रेड के प्रशिक्षण के लिए 25 तक करें आवेदन

प्रयागराज। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को मूंज उत्पाद, समेत विभिन्न ट्रेडों में 10 दिवसीय प्रशिक्षण और नि:शुल्क टूलकिट दी जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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